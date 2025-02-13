Приготовим аппетитную запеканку, используя макароны и мясной фарш. Это блюдо готовится всего за 30 минут и отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.

Ингредиенты:

• 300 г макарон

• 400 г мясного фарша

• 1 луковица

• 1 морковь

• 2 ст. ложки растительного масла

• 50 г сливочного масла

• 2 ст. ложки муки

• 500 мл молока

• 100 г тертого сыра (по желанию)

• Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Вскипятите 2 литра воды, добавив 1 чайную ложку соли. Положите макароны и варите на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке (до состояния аль денте). После этого откиньте их на дуршлаг, промойте теплой водой и оставьте стекать.

2. Очистите лук и морковь. Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 2 ст. ложками растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности (примерно 2–3 минуты), затем добавьте морковь и тушите еще 3 минуты. После этого добавьте фарш, разомните его лопаткой и обжаривайте на среднем огне 7–10 минут до золотистого цвета. Приправьте солью и перцем.

3. В глубокой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку, быстро перемешайте венчиком и слегка обжарьте до золотистого цвета (около 1–2 минут). Постепенно влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Варите на слабом огне 5–7 минут до загустения соуса. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха.

4. Разогрейте духовку до 190°C. В форму для запекания выложите макароны ровным слоем, затем равномерно распределите мясную начинку и залейте соусом Бешамель. По желанию посыпьте тертым сыром.

5. Поместите запеканку в разогретую духовку и выпекайте при 190°C около 30 минут, пока верх не подрумянится. Готовую запеканку достаньте из духовки и дайте ей немного остыть (5–10 минут), чтобы она лучше держала форму при нарезке. Подавайте запеканку порционно.

Фоторецепт приготовления запеканки из макарон:



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Запеканка прекрасно сохраняется в холодильнике до 2 суток и легко разогревается в микроволновке или духовке.