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Запеканка с макаронами и фаршем: быстро, просто и вкусно!

Четверг, 13 Февраля 2025 г. 07:53 + в цитатник

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Приготовим аппетитную запеканку, используя макароны и мясной фарш. Это блюдо готовится всего за 30 минут и отлично подойдет как для обеда, так и для ужина.
 
 
Ингредиенты:
 
• 300 г макарон
 
• 400 г мясного фарша
 
• 1 луковица
 
• 1 морковь
 
• 2 ст. ложки растительного масла
 
• 50 г сливочного масла
 
• 2 ст. ложки муки
 
• 500 мл молока
 
• 100 г тертого сыра (по желанию)
 
• Соль и перец по вкусу
 
Приготовление:
 
1. Вскипятите 2 литра воды, добавив 1 чайную ложку соли. Положите макароны и варите на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке (до состояния аль денте). После этого откиньте их на дуршлаг, промойте теплой водой и оставьте стекать.
 
  
2. Очистите лук и морковь. Мелко нарежьте лук, а морковь натрите на крупной терке. Разогрейте сковороду с 2 ст. ложками растительного масла. Обжарьте лук до прозрачности (примерно 2–3 минуты), затем добавьте морковь и тушите еще 3 минуты. После этого добавьте фарш, разомните его лопаткой и обжаривайте на среднем огне 7–10 минут до золотистого цвета. Приправьте солью и перцем.
 
3. В глубокой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку, быстро перемешайте венчиком и слегка обжарьте до золотистого цвета (около 1–2 минут). Постепенно влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы избежать комков. Варите на слабом огне 5–7 минут до загустения соуса. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха.
 
4. Разогрейте духовку до 190°C. В форму для запекания выложите макароны ровным слоем, затем равномерно распределите мясную начинку и залейте соусом Бешамель. По желанию посыпьте тертым сыром.
 
5. Поместите запеканку в разогретую духовку и выпекайте при 190°C около 30 минут, пока верх не подрумянится. Готовую запеканку достаньте из духовки и дайте ей немного остыть (5–10 минут), чтобы она лучше держала форму при нарезке. Подавайте запеканку порционно.

Фоторецепт приготовления запеканки из макарон:

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Запеканка прекрасно сохраняется в холодильнике до 2 суток и легко разогревается в микроволновке или духовке.

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
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