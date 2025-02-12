Когда зимние морозы не позволяют жарить шашлык на улице, не стоит отчаиваться — можно легко приготовить вкусное блюдо прямо на кухне. Мы расскажем, как обжарить куриные окорочка по-кавказски. Насыщенный маринад с аджикой, лимоном и чесноком делает мясо невероятно сочным, ароматным и с глубоким пряным вкусом.

Ингредиенты:

• Куриные голени — 1 кг

• Аджика — 2 ст. ложки

• Сок одного лимона

• Чеснок — 4 зубчика

• Растительное масло — 3 ст. ложки

• Соль — 1,5 ч. ложки

• Копченая паприка — 2 ч. ложки

Приготовление:

1. Тщательно промойте куриные голени, удалите лишний жир и остатки перьев.

2. Поместите голени в глубокую миску. В отдельной емкости смешайте аджику, лимонный сок, мелко нарезанный чеснок, растительное масло, соль и паприку.

3. Хорошо перемешайте маринад до однородной консистенции. Обваляйте голени в маринаде, тщательно втирая его в мясо. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

4. Разогрейте духовку до 220 °C. Выложите голени на противень, застеленный пергаментом.

5. Запекайте 30 минут, периодически поливая выделившимся жиром. Затем включите режим конвекции и подрумяньте мясо еще 30 минут, контролируя степень готовности. Если у вас нет духовки, можно обжарить курицу на сковороде до золотистой корочки.

6. Подавайте с любимым гарниром или просто с хлебом, обмакивая в ароматный соус.

Фоторецепт приготовления:



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Видеорецепт:





