Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Рабочее зеркало онлайн казино Вавада - (0)

Vavada - известный онлайн ресурс и онлайн платформа для увлекательного времяпровождения...

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! - (0)

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! Человек часто отмахивается...

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Неизвестная_Планета Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Зимний шашлык на кухне: куриные окорочка с дымком по-кавказски!

Среда, 12 Февраля 2025 г. 08:05 + в цитатник

Screen Shot 02-09-25 at 05.18 PM (700x444, 539Kb)

Когда зимние морозы не позволяют жарить шашлык на улице, не стоит отчаиваться — можно легко приготовить вкусное блюдо прямо на кухне. Мы расскажем, как обжарить куриные окорочка по-кавказски. Насыщенный маринад с аджикой, лимоном и чесноком делает мясо невероятно сочным, ароматным и с глубоким пряным вкусом.
 
 
Ингредиенты:
 
• Куриные голени — 1 кг
 
• Аджика — 2 ст. ложки
 
• Сок одного лимона
 
• Чеснок — 4 зубчика
 
• Растительное масло — 3 ст. ложки
 
• Соль — 1,5 ч. ложки
 
• Копченая паприка — 2 ч. ложки
 
Приготовление:
 
1. Тщательно промойте куриные голени, удалите лишний жир и остатки перьев.
 
2. Поместите голени в глубокую миску. В отдельной емкости смешайте аджику, лимонный сок, мелко нарезанный чеснок, растительное масло, соль и паприку.
 
3. Хорошо перемешайте маринад до однородной консистенции. Обваляйте голени в маринаде, тщательно втирая его в мясо. Накройте крышкой или пленкой и поставьте в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
 
4. Разогрейте духовку до 220 °C. Выложите голени на противень, застеленный пергаментом.
 
5. Запекайте 30 минут, периодически поливая выделившимся жиром. Затем включите режим конвекции и подрумяньте мясо еще 30 минут, контролируя степень готовности. Если у вас нет духовки, можно обжарить курицу на сковороде до золотистой корочки.
 
6. Подавайте с любимым гарниром или просто с хлебом, обмакивая в ароматный соус.

Фоторецепт приготовления:

2.
Screen Shot 02-09-25 at 05.19 PM (691x431, 531Kb)

3.
Screen Shot 02-09-25 at 05.20 PM (691x431, 663Kb)

4.
Screen Shot 02-09-25 at 05.20 PM 001 (691x431, 647Kb)

5.
Screen Shot 02-09-25 at 05.20 PM 002 (691x431, 787Kb)

Видеорецепт:



Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

таила   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2025 г. 06:07 (ссылка)
спасибо за вкусняшку!
Картинка
Ответить С цитатой В цитатник
таила   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2025 г. 06:08 (ссылка)
спасибо за вкусняшку!
Картинка
Ответить С цитатой В цитатник
татьяна_дяглова   обратиться по имени Четверг, 13 Февраля 2025 г. 07:23 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте