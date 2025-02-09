Приготовьте мясные оладьи на основе кефира: быстро и вкусно!

Если вы ищете альтернативу обычным котлетам, оладьям или беляшам, попробуйте это невероятно вкусное и сочное блюдо. Всего за 10 минут вы сможете создать настоящую кулинарную находку: просто смешайте фарш с кефиром, обжарьте и подавайте к столу!

Ингредиенты:

• 300 г фарша (свинина или другой по вашему выбору)

• 1 стакан кефира или йогурта (200 мл)

• 2 яйца

• 2/3 чайной ложки соли

• 3 столовые ложки муки

• 1 небольшой сладкий перец

• 1 помидор

• Зелень по вкусу (зеленый лук, укроп, петрушка и др.)

• Растительное масло для жарки

• 2 столовые ложки горячей воды

Приготовление:

Сначала смешайте фарш с кефиром и яйцами, добавьте соль и тщательно перемешайте. Постепенно вводите муку, чтобы добиться однородной массы. Мелко нарежьте сладкий перец, помидор и зелень, добавьте их в мясную массу и снова перемешайте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью ложки выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки, затем переверните и готовьте без крышки до полной готовности.

После жарки выложите оладьи на сухую сковороду, добавьте пару ложек горячей воды и тушите под крышкой на медленном огне в течение 7 минут. Это придаст оладьям невероятную мягкость и сохранит их сочность.

Фоторецепт приготовления оладьев на основе кефира:

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Эти нежные оладьи отлично подойдут как для завтрака, так и для ужина, радуя вас насыщенным вкусом!