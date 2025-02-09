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Как приготовить нежные оладьи из фарша на основе кефира за 10 минут!

Воскресенье, 09 Февраля 2025 г. 07:56 + в цитатник

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Приготовьте мясные оладьи на основе кефира: быстро и вкусно!
 
Если вы ищете альтернативу обычным котлетам, оладьям или беляшам, попробуйте это невероятно вкусное и сочное блюдо. Всего за 10 минут вы сможете создать настоящую кулинарную находку: просто смешайте фарш с кефиром, обжарьте и подавайте к столу!
 
 
Ингредиенты:
 
• 300 г фарша (свинина или другой по вашему выбору)
 
• 1 стакан кефира или йогурта (200 мл)
 
• 2 яйца
 
• 2/3 чайной ложки соли
 
• 3 столовые ложки муки
 
• 1 небольшой сладкий перец
 
• 1 помидор
 
• Зелень по вкусу (зеленый лук, укроп, петрушка и др.)
 
• Растительное масло для жарки
 
• 2 столовые ложки горячей воды
 
Приготовление:
 
Сначала смешайте фарш с кефиром и яйцами, добавьте соль и тщательно перемешайте. Постепенно вводите муку, чтобы добиться однородной массы. Мелко нарежьте сладкий перец, помидор и зелень, добавьте их в мясную массу и снова перемешайте.
 
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. С помощью ложки выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне под крышкой до золотистой корочки, затем переверните и готовьте без крышки до полной готовности.
 
После жарки выложите оладьи на сухую сковороду, добавьте пару ложек горячей воды и тушите под крышкой на медленном огне в течение 7 минут. Это придаст оладьям невероятную мягкость и сохранит их сочность.
 
Фоторецепт приготовления оладьев на основе кефира:

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Эти нежные оладьи отлично подойдут как для завтрака, так и для ужина, радуя вас насыщенным вкусом!

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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