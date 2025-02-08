Ингредиенты для теста:

• 500 г пшеничной муки высшего сорта

• 250 мл молока комнатной температуры

• 7 г соли

• 10 г сахара

• 20 мл растительного масла

Для начинки:

• 400 г мяса (свинина и говядина)

• 100 г лука

• 100 мл молока

• 7 г соли

• 3 г черного перца

• 10 г петрушки

• 50 мл растительного масла для жарки

Приготовление:

Начните с приготовления теста: в миске смешайте молоко, соль, сахар и растительное масло, затем постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Накройте его и дайте настояться в течение 10 минут.

Для начинки обжарьте лук до золотистого цвета, затем пропустите его через мясорубку вместе с мясом.

Добавьте молоко, соль, перец и зелень, тщательно перемешайте.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5–2 мм и с помощью кондитерского мешка распределите начинку вдоль одного края. Сбрызните свободный край водой, накройте начинку тестом и хорошо защипните края, удаляя воздух.

Нарежьте на полоски шириной 2 см и скрутите каждую в спираль.

Обжаривайте в разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.

Подавайте эти палочки со сметаной, смешанной с чесноком и зеленью. Хрустящие снаружи и сочные внутри, они станут отличной закуской для любого стола.

Пошаговый фоторецепт приготовления:

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