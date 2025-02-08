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Сельские пальчики: восхитительная альтернатива чебурекам!

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 08:04 + в цитатник

Screen Shot 02-07-25 at 09.54 PM (700x442, 464Kb)

Ингредиенты для теста:
 
• 500 г пшеничной муки высшего сорта
 
• 250 мл молока комнатной температуры
 
• 7 г соли
 
• 10 г сахара
 
• 20 мл растительного масла
 
 
Для начинки:
 
• 400 г мяса (свинина и говядина)
 
• 100 г лука
 
• 100 мл молока
 
• 7 г соли
 
• 3 г черного перца
 
• 10 г петрушки
 
• 50 мл растительного масла для жарки
 
Приготовление:
 
Начните с приготовления теста: в миске смешайте молоко, соль, сахар и растительное масло, затем постепенно добавляйте муку, замешивая эластичное тесто. Накройте его и дайте настояться в течение 10 минут.
 
Для начинки обжарьте лук до золотистого цвета, затем пропустите его через мясорубку вместе с мясом.
 
Добавьте молоко, соль, перец и зелень, тщательно перемешайте.
 
Раскатайте тесто в пласт толщиной 1,5–2 мм и с помощью кондитерского мешка распределите начинку вдоль одного края. Сбрызните свободный край водой, накройте начинку тестом и хорошо защипните края, удаляя воздух.
 
Нарежьте на полоски шириной 2 см и скрутите каждую в спираль.
 
Обжаривайте в разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки.
 
Подавайте эти палочки со сметаной, смешанной с чесноком и зеленью. Хрустящие снаружи и сочные внутри, они станут отличной закуской для любого стола.
 
Пошаговый фоторецепт приготовления:

2.
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3.
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5.
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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 6 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 08 Февраля 2025 г. 09:50 (ссылка)
Спасибо.
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