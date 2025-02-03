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Сочные медальоны из свинины в сливочно-грибном соусе!

Понедельник, 03 Февраля 2025 г. 08:04 + в цитатник

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Медальоны из свиной вырезки не следует просто обжаривать на сковороде, так как мясо теряет много сока. Гораздо вкуснее сначала запечатать их на сильном огне, а затем потушить в сливочно-грибном соусе. Всего за 30 минут из нескольких простых ингредиентов можно приготовить вкусное основное блюдо, которое идеально подойдет даже для начинающих поваров.
 
 
Ингредиенты:
 
• 600 г свиного филе
 
• Соль и перец по вкусу
 
• 2 ст. л. растительного масла
 
• 1 маленькая луковица, мелко нарезанная
 
• 1 зубчик чеснока, измельчённый
 
• 250 г шампиньонов, нарезанных ломтиками
 
• 100 мл овощного или куриного бульона
 
• 1 ч. л. дижонской горчицы
 
• 1 ч. л. сладкой паприки
 
• 200 мл сливок
 
Приготовление:
 
Нарежьте свиное филе на кусочки толщиной около 3 см и слегка отбейте. Посолите и поперчите. В большой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте медальоны на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
 
Затем уберите их со сковороды и держите в тепле. На той же сковороде слегка обжарьте лук и чеснок до прозрачности.
 
Добавьте нарезанные грибы и готовьте их около 5 минут, пока они не подрумянятся.
 
Влейте бульон, добавьте дижонскую горчицу и паприку. Доведите до кипения, затем добавьте сливки и перемешайте.
 
Оставьте соус на среднем огне на 5 минут, чтобы он немного загустел. Верните медальоны в сковороду, погрузив их в соус.
 
Тушите блюдо еще 3 минуты, чтобы мясо стало сочным, но не пересушилось.
 

Фоторецепт приготовления:

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Простой и насыщенный вкус медальонов сделает это блюдо настоящим фаворитом вашего меню.

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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