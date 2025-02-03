Медальоны из свиной вырезки не следует просто обжаривать на сковороде, так как мясо теряет много сока. Гораздо вкуснее сначала запечатать их на сильном огне, а затем потушить в сливочно-грибном соусе. Всего за 30 минут из нескольких простых ингредиентов можно приготовить вкусное основное блюдо, которое идеально подойдет даже для начинающих поваров.

Ингредиенты:

• 600 г свиного филе

• Соль и перец по вкусу

• 2 ст. л. растительного масла

• 1 маленькая луковица, мелко нарезанная

• 1 зубчик чеснока, измельчённый

• 250 г шампиньонов, нарезанных ломтиками

• 100 мл овощного или куриного бульона

• 1 ч. л. дижонской горчицы

• 1 ч. л. сладкой паприки

• 200 мл сливок

Приготовление:

Нарежьте свиное филе на кусочки толщиной около 3 см и слегка отбейте. Посолите и поперчите. В большой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте медальоны на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Затем уберите их со сковороды и держите в тепле. На той же сковороде слегка обжарьте лук и чеснок до прозрачности.

Добавьте нарезанные грибы и готовьте их около 5 минут, пока они не подрумянятся.

Влейте бульон, добавьте дижонскую горчицу и паприку. Доведите до кипения, затем добавьте сливки и перемешайте.

Оставьте соус на среднем огне на 5 минут, чтобы он немного загустел. Верните медальоны в сковороду, погрузив их в соус.

Тушите блюдо еще 3 минуты, чтобы мясо стало сочным, но не пересушилось.

Фоторецепт приготовления:



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Простой и насыщенный вкус медальонов сделает это блюдо настоящим фаворитом вашего меню.