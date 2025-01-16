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Творожные Шарики: Легкий Десерт для Всякой Семьи!

Четверг, 16 Января 2025 г. 08:14 + в цитатник

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Творожные шарики — это невероятно простой и вкусный десерт, который понравится всем членам семьи. Творог тает во рту, а благодаря панировке у блюда появляется аппетитная хрустящая корочка. Мы предлагаем вам пошаговый рецепт этого домашнего лакомства, которое сделает ваше чаепитие особенным.
 
 
Ингредиенты
 
• Творог любой жирности — 250 г
 
• Крупные яйца — 2 шт.
 
• Мука пшеничная — 250 г
 
• Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
 
• Соль — щепотка
 
• Сахар — 100 г
 
• Растительное масло без запаха — 400 мл
 
• Сахарная пудра — для украшения
 
Способ приготовления
 
1. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем и солью.
 
2. В глубокой миске разбейте яйца, добавьте сахар и взбивайте до получения пышной массы.
 
3. Вмешайте в яичную смесь творог. Если творог слишком сухой, протрите его через сито перед добавлением.
 
4. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая до получения мягкого и плотного теста.
 
5. Отделите небольшие кусочки теста и сформируйте колобки размером с грецкий орех.
 
6. Нагрейте растительное масло в сотейнике на среднем огне до температуры около 160 градусов.
 
7. С помощью шумовки опустите несколько колобков в горячее масло, не перегружая сотейник. Жарьте до золотистой корочки, затем вынимайте шумовкой и укладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
 
8. Повторяйте процесс, пока тесто не закончится. После остывания посыпьте десерт сахарной пудрой.

Пошаговый фоторецепт приготовления:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
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