Творожные шарики — это невероятно простой и вкусный десерт, который понравится всем членам семьи. Творог тает во рту, а благодаря панировке у блюда появляется аппетитная хрустящая корочка. Мы предлагаем вам пошаговый рецепт этого домашнего лакомства, которое сделает ваше чаепитие особенным.

Ингредиенты

• Творог любой жирности — 250 г

• Крупные яйца — 2 шт.

• Мука пшеничная — 250 г

• Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

• Соль — щепотка

• Сахар — 100 г

• Растительное масло без запаха — 400 мл

• Сахарная пудра — для украшения

Способ приготовления

1. Просейте муку и смешайте её с разрыхлителем и солью.

2. В глубокой миске разбейте яйца, добавьте сахар и взбивайте до получения пышной массы.

3. Вмешайте в яичную смесь творог. Если творог слишком сухой, протрите его через сито перед добавлением.

4. Постепенно добавляйте муку, тщательно перемешивая до получения мягкого и плотного теста.

5. Отделите небольшие кусочки теста и сформируйте колобки размером с грецкий орех.

6. Нагрейте растительное масло в сотейнике на среднем огне до температуры около 160 градусов.

7. С помощью шумовки опустите несколько колобков в горячее масло, не перегружая сотейник. Жарьте до золотистой корочки, затем вынимайте шумовкой и укладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

8. Повторяйте процесс, пока тесто не закончится. После остывания посыпьте десерт сахарной пудрой.