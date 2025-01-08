Если классические салаты "Оливье" и "Шуба" вам стали скучны, пора удивить гостей сытным и ярким салатом. Нежный картофель, сочная обжаренная курица и пикантные маринованные огурцы создают гармоничное сочетание вкусов, а оригинальная подача сделает его настоящей звездой стола. Вокруг салата разместятся сырные трубочки, превращая его в стильную закуску и основное блюдо одновременно.

Ингредиенты:

• Куриная грудка – 250 г

• Картофель – 3 шт.

• Маринованные огурцы – 400 г

• Красная луковица – 1 шт.

• Зеленые яблоки – 2 шт.

• Майонез – 2 ст. л.

• Сметана – 180 г

• Соль – по вкусу

• Молотый черный перец – по вкусу

• Паприка – 1/2 ч. л.

• Твердый сыр – 340 г

• Черные оливки (без косточек) – 70 г

Приготовление:

1. Отварите картофель в мундире до готовности (примерно 20–25 минут после закипания). После варки слейте воду, дайте картофелю остыть, затем очистите и нарежьте кубиками.

2. Куриное филе натрите солью, перцем и паприкой для аромата. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте курицу до золотистой корочки (по 3–4 минуты с каждой стороны). Переложите мясо на тарелку, дайте остыть и нарежьте небольшими кусочками.

3. Половину маринованных огурцов нарежьте кубиками для салата, оставшуюся половину оставьте для оформления, нарезав кружочками. Мелко нарежьте красную луковицу. Чтобы уменьшить остроту, можно обдать лук кипятком на 1–2 минуты и промыть холодной водой. Зеленые яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке.

4. В большой миске соедините картофель, курицу, лук, натертые яблоки и половину нарезанных огурцов. Заправьте смесь майонезом и сметаной, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте.

5. Подготовьте разъемную форму для выпечки (диаметром около 20 см). Выложите салат в форму, равномерно утрамбуйте и поставьте в холодильник на 30–40 минут, чтобы он настоялся и стал более плотным.

6. Нарежьте сыр тонкими пластинами и сверните каждую в трубочку. Черные оливки можно разрезать пополам или оставить целыми. Аккуратно извлеките салат из формы и переложите на сервировочное блюдо. Вокруг салата уложите сырные трубочки, украсьте оставшимися огурцами и оливками.

Перед подачей можно дополнительно охладить салат. Его эффектная подача и гармоничный вкус сделают ваш стол поистине привлекательным.







