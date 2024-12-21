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Салат «Мимоза де Люкс», который станет изюминкой вашего праздничного стола!
Фоторецепт салата Мимоза Де Люкс для Новогоднего стола
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Салат «Мимоза де Люкс» гармонично сочетает нежные вкусы овощей, яиц и рыбы. Его подача станет украшением любого праздника, а насыщенный вкус порадует всех ваших гостей.
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
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