Салат «Мимоза де Люкс» станет настоящей звездой вашего праздничного стола. Его изысканный вкус, многослойное сочетание рыбы и овощей, а также эффектная подача в форме торта произведут незабываемое впечатление. Приготовление этого блюда займет немного времени, но результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

• Картофель – 200 г

• Морковь – 200 г

• Яйца – 4 шт.

• Слабосоленая форель – 200 г

• Майонез – 150 г

• Зелёный лук – по желанию

• Красная или имитированная икра – для украшения

Приготовление:

Сначала подготовьте все ингредиенты. Отварите картофель и морковь в мундире до готовности, затем остудите и очистите. Натрите их на мелкой терке по отдельности. Отварите яйца, отделите белки от желтков и натрите их также отдельно.

Рыбу нарежьте мелкими кубиками. Если вы хотите сделать слабосоленую форель самостоятельно, смешайте соль и сахар в равных пропорциях, обсыпьте кусочки филе этой смесью, поместите в контейнер и уберите в холодильник минимум на 8 часов.

Когда все ингредиенты готовы, приступайте к сборке салата. Используйте сервировочное кольцо диаметром 16 см для аккуратного формирования слоев. Начните с первого слоя — половины натертого картофеля, слегка разровняйте его.

Следующий слой — немного зелёного лука (по желанию) и майонез. Затем добавьте половину яичных белков, разровняйте и снова нанесите майонез. Далее — половина рыбы и половина яичных желтков. Повторяйте слои в том же порядке: картофель, морковь, белки, рыба и желтки.

Каждый слой, кроме рыбного, смазывайте майонезом. Когда все слои собраны, накройте салат пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа для пропитки. Перед подачей украсьте верхний слой икрой. Аккуратно снимите кольцо и подавайте к столу.

Фоторецепт салата Мимоза Де Люкс для Новогоднего стола



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Салат «Мимоза де Люкс» гармонично сочетает нежные вкусы овощей, яиц и рыбы. Его подача станет украшением любого праздника, а насыщенный вкус порадует всех ваших гостей.