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Праздничный салат «Нептун»: вкуснейшее сочетание морепродуктов и свежих овощей

Четверг, 19 Декабря 2024 г. 08:08 + в цитатник

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Салат «Нептун» считается одним из самых аппетитных блюд для кулинаров. Его можно готовить как на праздничный стол, так и для обычного ужина, так как все ингредиенты легко доступны. Кроме того, этот салат можно использовать в качестве начинки для тарталеток или быстро превратить в закуску-рулет из лаваша.
 
 
Ингредиенты:
 
• Креветки (вареные) – 300 г
 
• Свежие огурцы – 2 шт. (400 г)
 
• Авокадо – 2 шт. (330 г)
 
• Вареные яйца – 4 шт.
 
• Крабовые палочки – 200 г
 
• Майонез – по вкусу
 
• Небольшая луковица – 1 шт.
 
• Укроп – небольшой пучок
 
• Соль, перец – по вкусу
 
• Лимонный сок – по желанию
 
Приготовление: 
 
Разморозьте креветки, промойте их в теплой воде и отварите в подсоленной воде не более двух минут после закипания, чтобы они остались нежными. Если креветки сырые, варите их немного дольше до появления розового цвета. Дайте остыть.
 
Два огурца нарежьте кубиками, оставив половинку для украшения. Спелые авокадо разрежьте, удалите косточку, снимите кожуру и нарежьте кубиками. Чтобы мякоть не потемнела, сбрызните её лимонным соком и смешайте с небольшим количеством майонеза. Вареные яйца нарежьте кубиками или протрите через сетку.
 
Мелко нарежьте укроп и измельчите небольшую луковицу — для остроты можно взять красный лук или шалот. Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками. 
 
Соедините все ингредиенты в салатнике, добавьте соль, перец и майонез. Хорошо перемешайте и попробуйте на вкус. Для более эффектной подачи выложите салат в кольцо для выпечки или сформируйте его в виде венка. Украсьте оставшимся огурцом, креветками и зеленью по вашему вкусу.
 
Фоторецепт приготовления салата Нептун

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Салат «Нептун» готов! Он идеально подойдет для праздничного стола и объединяет нежность морепродуктов, свежесть овощей и легкий сливочный вкус авокадо.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

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