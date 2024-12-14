Обычную курицу можно легко превратить в изысканное блюдо, используя знаменитый гасконский рецепт курицы а ля Гастон Жерар. Нежное мясо, томящееся в сырном соусе с добавлением белого вина, станет настоящим кулинарным шедевром.

Ингредиенты:

• Целая фермерская курица (3-4 кг)

• Твердый сыр (например, Конте или Пармезан) – 150 г

• Репчатый лук – 2 шт.

• Чеснок – 2 зубчика

• Дижонская горчица – 1 ст. ложка

• Молотая паприка – 1 ч. ложка

• Белое сухое вино – 100 мл

• Сливки (30%) – 200 мл

• Сливочное масло – 50 г

• Растительное масло – 2 ст. ложки

• Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

1. Разделите курицу на порционные куски, оставив кости для сочности. Обжарьте их на смеси сливочного и растительного масел до золотистой корочки. Посолите и приправьте паприкой.

2. В оставшемся жире обжарьте нарезанный полукольцами лук до мягкости. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и готовьте еще минуту.

3. Вмешайте горчицу, влейте вино и дайте ему выпариться, чтобы убрать кислоту. Натрите сыр и добавьте его в соус, оставив немного для посыпки. Когда сыр растает, введите сливки, перемешайте и доведите до легкого загустения.

4. Выложите обжаренные куски курицы в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут, пока курица не станет мягкой, а соус — тягучим и ароматным.

5. Подавайте горячим с гарниром по вашему выбору.

Фоторецепт приготовления курицы в сырном соусе:



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Видеорецепт:





