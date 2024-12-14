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Изысканная курица: гасконский рецепт с сырным соусом!

Суббота, 14 Декабря 2024 г. 08:03 + в цитатник

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Обычную курицу можно легко превратить в изысканное блюдо, используя знаменитый гасконский рецепт курицы а ля Гастон Жерар. Нежное мясо, томящееся в сырном соусе с добавлением белого вина, станет настоящим кулинарным шедевром.
 
 
Ингредиенты:
 
• Целая фермерская курица (3-4 кг)
 
• Твердый сыр (например, Конте или Пармезан) – 150 г
 
• Репчатый лук – 2 шт.
 
• Чеснок – 2 зубчика
 
• Дижонская горчица – 1 ст. ложка
 
• Молотая паприка – 1 ч. ложка
 
• Белое сухое вино – 100 мл
 
• Сливки (30%) – 200 мл
 
• Сливочное масло – 50 г
 
• Растительное масло – 2 ст. ложки
 
• Соль и перец – по вкусу
 
Приготовление:
 
1. Разделите курицу на порционные куски, оставив кости для сочности. Обжарьте их на смеси сливочного и растительного масел до золотистой корочки. Посолите и приправьте паприкой.
 
2. В оставшемся жире обжарьте нарезанный полукольцами лук до мягкости. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и готовьте еще минуту.
 
3. Вмешайте горчицу, влейте вино и дайте ему выпариться, чтобы убрать кислоту. Натрите сыр и добавьте его в соус, оставив немного для посыпки. Когда сыр растает, введите сливки, перемешайте и доведите до легкого загустения.
 
4. Выложите обжаренные куски курицы в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут, пока курица не станет мягкой, а соус — тягучим и ароматным.
 
5. Подавайте горячим с гарниром по вашему выбору.

Фоторецепт приготовления курицы в сырном соусе:

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Видеорецепт:



Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Кухня разных стран мира
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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