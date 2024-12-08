Для начала берем 850 г куриного филе и измельчаем его с помощью мясорубки или блендера, как сделала я.

Добавляем 3 щепотки соли, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. смеси перцев (для остроты и приятного вкуса), 1,5 ч. л. сладкой паприки (для красивого цвета) и 3 ст. л. желатина. Специи можно выбрать по своему вкусу. Затем вливаем 5 ст. л. воды и тщательно перемешиваем, чтобы получилась густая масса.

Чтобы закуска выглядела празднично, воспользуемся формой для запекания пирогов или кексов с интересным рельефом (у меня силиконовая форма). Выкладываем куриную массу в форму, равномерно распределяем и плотно прижимаем. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Во время приготовления куриная смесь уменьшится в объеме, а по краям формы останется бульон. После этого немного остужаем закуску при комнатной температуре, затем помещаем в холодильник на 3-4 часа, чтобы она стала плотной.

Когда закуска охладится, накрываем форму тарелкой и переворачиваем её. Аккуратно снимаем форму, и у нас получается красивое блюдо, напоминающее заливное.

Для подачи украшаем закуску овощами и листьями салата.

Фоторецепт приготовления новогодней закуски:



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Вот как она выглядит в разрезе! Закуску можно нарезать на средние или тонкие кусочки и подать как мясную нарезку. Она очень ароматная и вкусная!