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Вместо заливного теперь готовлю бюджетную красивую закуску на Новогодний стол!

Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 08:15 + в цитатник

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Для начала берем 850 г куриного филе и измельчаем его с помощью мясорубки или блендера, как сделала я. 
 
Добавляем 3 щепотки соли, 1/2 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. смеси перцев (для остроты и приятного вкуса), 1,5 ч. л. сладкой паприки (для красивого цвета) и 3 ст. л. желатина. Специи можно выбрать по своему вкусу. Затем вливаем 5 ст. л. воды и тщательно перемешиваем, чтобы получилась густая масса.
 
Чтобы закуска выглядела празднично, воспользуемся формой для запекания пирогов или кексов с интересным рельефом (у меня силиконовая форма). Выкладываем куриную массу в форму, равномерно распределяем и плотно прижимаем. Накрываем фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
 
 
Во время приготовления куриная смесь уменьшится в объеме, а по краям формы останется бульон. После этого немного остужаем закуску при комнатной температуре, затем помещаем в холодильник на 3-4 часа, чтобы она стала плотной.
 
Когда закуска охладится, накрываем форму тарелкой и переворачиваем её. Аккуратно снимаем форму, и у нас получается красивое блюдо, напоминающее заливное.
 
Для подачи украшаем закуску овощами и листьями салата. 

Фоторецепт приготовления новогодней закуски:


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Вот как она выглядит в разрезе! Закуску можно нарезать на средние или тонкие кусочки и подать как мясную нарезку. Она очень ароматная и вкусная!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
Метки:  

Процитировано 8 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 08 Декабря 2024 г. 09:21 (ссылка)
Спасибо.
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