Скучные традиции новогоднего стола можно смело оставить в прошлом — вместо привычного Оливье попробуйте удивить своих гостей новым итальянским салатом. Его приготовление займет всего 20 минут, а сочетание хрустящих огурчиков, пикантных маслин, ароматной курицы и нежных яичных блинчиков подарит вам незабываемый гастрономический опыт.

Ингредиенты:

• Куриное филе – 380 г

• Специи (чили, смесь перцев, мята, сумах, сушёный чеснок) – по вкусу

• Соевый соус – 1 ст. л.

• Соль – по вкусу

• Растительное масло – для жарки

• Яйца – 2 шт.

• Молоко – 2 ст. л.

• Огурцы – 2-3 шт.

• Маслины – 90 г

• Чеснок – 2 зубчика

• Майонез – 2 ст. л.

• Зелёный лук – небольшой пучок

Приготовление:

1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и приправьте смесью специй, соевым соусом и щепоткой соли. Перемешайте и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки, избегая тушения. Дайте курице остыть прямо на сковороде.

2. Приготовьте яичные блинчики: взбейте яйца с молоком, солью и перцем, вылейте смесь на разогретую сковороду. Готовьте под крышкой на слабом огне до полного схватывания, затем остудите и нарежьте тонкой соломкой.

3. Огурцы нарежьте кольцами или кубиками, в зависимости от их размера, а маслины — кольцами.

4. В глубокой миске соедините курицу, огурцы, маслины и яичные блинчики. Добавьте натёртый чеснок, майонез и мелко нарезанный зелёный лук. Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.

Фоторецепт приготовления салата:



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Салат готов к подаче! Вы можете приготовить его заранее — он не размокает и долго сохраняет свой вкус. Порадуйте себя и своих близких новым кулинарным шедевром на празднике!