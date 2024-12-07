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Салат "Италия": свежий вкус для вашего новогоднего праздника!
Фоторецепт приготовления салата:
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Салат готов к подаче! Вы можете приготовить его заранее — он не размокает и долго сохраняет свой вкус. Порадуйте себя и своих близких новым кулинарным шедевром на празднике!
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
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