Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Рабочее зеркало онлайн казино Вавада - (0)

Vavada - известный онлайн ресурс и онлайн платформа для увлекательного времяпровождения...

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! - (0)

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! Человек часто отмахивается...

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Неизвестная_Планета Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Салат "Италия": свежий вкус для вашего новогоднего праздника!

Суббота, 07 Декабря 2024 г. 08:04 + в цитатник

Screen Shot 12-07-24 at 05.17 AM (700x445, 458Kb)

Скучные традиции новогоднего стола можно смело оставить в прошлом — вместо привычного Оливье попробуйте удивить своих гостей новым итальянским салатом. Его приготовление займет всего 20 минут, а сочетание хрустящих огурчиков, пикантных маслин, ароматной курицы и нежных яичных блинчиков подарит вам незабываемый гастрономический опыт.
 
 
Ингредиенты:
 
• Куриное филе – 380 г
 
• Специи (чили, смесь перцев, мята, сумах, сушёный чеснок) – по вкусу
 
• Соевый соус – 1 ст. л.
 
• Соль – по вкусу
 
• Растительное масло – для жарки
 
• Яйца – 2 шт.
 
• Молоко – 2 ст. л.
 
• Огурцы – 2-3 шт.
 
• Маслины – 90 г
 
• Чеснок – 2 зубчика
 
• Майонез – 2 ст. л.
 
• Зелёный лук – небольшой пучок
 
Приготовление:
 
1. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и приправьте смесью специй, соевым соусом и щепоткой соли. Перемешайте и обжарьте на сильном огне до золотистой корочки, избегая тушения. Дайте курице остыть прямо на сковороде.
   
2. Приготовьте яичные блинчики: взбейте яйца с молоком, солью и перцем, вылейте смесь на разогретую сковороду. Готовьте под крышкой на слабом огне до полного схватывания, затем остудите и нарежьте тонкой соломкой.
 
3. Огурцы нарежьте кольцами или кубиками, в зависимости от их размера, а маслины — кольцами.
 
4. В глубокой миске соедините курицу, огурцы, маслины и яичные блинчики. Добавьте натёртый чеснок, майонез и мелко нарезанный зелёный лук. Тщательно перемешайте все ингредиенты до равномерного распределения.

Фоторецепт приготовления салата:

2.
Screen Shot 12-07-24 at 05.17 AM 001 (700x438, 305Kb)

3.
Screen Shot 12-07-24 at 05.18 AM (700x438, 442Kb)

4.
Screen Shot 12-07-24 at 05.18 AM 001 (700x438, 302Kb)

5.
Screen Shot 12-07-24 at 05.19 AM (700x434, 442Kb)

Салат готов к подаче! Вы можете приготовить его заранее — он не размокает и долго сохраняет свой вкус. Порадуйте себя и своих близких новым кулинарным шедевром на празднике!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 14 пользователям
Нравится

Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 07 Декабря 2024 г. 08:13 (ссылка)
Спасибо.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте