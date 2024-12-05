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Королевские отбивные: готовим в виде рулетиков с начинкой к празднику!

Четверг, 05 Декабря 2024 г. 08:19 + в цитатник

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Классические отбивные часто бывают сухими, поэтому стоит попробовать приготовить их по-новому. Завернув тонко отбитое мясо в рулет и добавив сочную начинку, вы создадите блюдо, которое украсит любой праздничный стол и порадует всех гостей.
 
 
Ингредиенты:
 
• Свиное мясо (отбивные) — 11 кусочков
 
• Черный перец — 1 ч. л.
 
• Хмели-сунели — 1 ч. л.
 
• Копченая паприка — 1 ч. л.
 
• Сухой чеснок — 1 ч. л.
 
• Соль — по вкусу
 
• Репчатый лук — 2 средние штуки
 
• Морковь — 2 средние штуки
 
• Маринованные огурцы — 150 г
 
• Чеснок — 1 зубчик
 
• Твердый сыр — 80 г
 
• Майонез — 1 ст. л.
 
• Растительное масло — 2–3 ст. л.
 
Приготовление:
 
Начните с маринада: посолите отбивные и приправьте смесью черного перца, хмели-сунели, копченой паприки и сухого чеснока. Хорошо вотрите специи в каждую часть мяса и оставьте мариноваться на 15–20 минут. 
 
Пока мясо маринуется, подготовьте начинку. В разогретой сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности, затем добавьте натертую морковь и тушите до мягкости. После этого добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы, перемешайте и готовьте еще пару минут. В конце добавьте мелко нарезанный чеснок, снимите с огня и дайте остыть. В остывшую овощную смесь добавьте натертый сыр и ложку майонеза, тщательно перемешайте.
 
Возьмите маринованные отбивные, выложите на каждую часть начинку и сверните рулетом, стараясь завернуть жировой край внутрь для большей сочности. Закрепите края зубочистками. Смажьте рулетики майонезом снаружи для сохранения сочности при запекании. 
 
Разогрейте духовку до 200 °C, выложите рулетики в форму и запекайте 30–40 минут. За 5–7 минут до готовности смажьте рулетики смесью майонеза и оставшихся специй для образования румяной корочки. После приготовления дайте блюду немного остыть, удалите зубочистки и подавайте к столу. Эти рулетики прекрасно подходят как в горячем, так и в холодном виде.

Фоторецепт приготовления:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
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