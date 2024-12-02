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Новый зимний салат с курицей, грецким орехом и апельсином: сочетание нежности и ярких вкусов!

Понедельник, 02 Декабря 2024 г. 08:05 + в цитатник

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Этот салат может показаться простым, но на самом деле он является настоящим кулинарным шедевром. В нем гармонично сочетаются нежное куриное филе, насыщенный вкус сыра, дополненный грецкими орехами и апельсином. Завершает это великолепие клюква или чернослив, придавая блюду особую изюминку.



Ингредиенты:

• 250 г вареного куриного филе (в готовом виде)

• 100 г сыра Гауда или любого другого любимого сыра

• 50 г грецких орехов

• 1 апельсин среднего размера

• 1-2 ст. л. майонеза или натурального йогурта

• Опционально: 50 г клюквы (можно заменить черносливом)

• Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Начните с подготовки куриного филе. Чтобы оно получилось максимально сочным, варите его в подсоленной воде до закипания, затем выключите огонь и оставьте остывать в воде. Нарежьте готовое мясо на небольшие кубики.

Сыр натрите на средней терке и смешайте с курицей.

Грецкие орехи слегка поджарьте на сухой сковороде или в духовке, чтобы усилить их аромат, и крупно нарежьте. Клюкву нарежьте на небольшие кусочки. Если используете чернослив, порежьте его аналогичным образом. Апельсин очистите от кожуры и пленок, нарежьте кубиками. Если дольки крупные, разрежьте их пополам. Добавьте апельсин к остальным ингредиентам.

Перемешайте все в глубокой миске и добавьте майонез или йогурт. Если выбираете йогурт, слегка подсолите и, при желании, добавьте немного горчицы для пикантности.

Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно распределилась по салату. Этот салат идеально подходит для подачи на праздничный стол.

Пошаговый фоторецепт:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
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