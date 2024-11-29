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Простой и вкусный салат "Чиполлино" я зеленым яблоком (фото + видеорецепт)!

Пятница, 29 Ноября 2024 г. 08:09 + в цитатник

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Этот бюджетный и вкусный салат станет отличным выбором как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Все ингредиенты просты и доступные, а процесс приготовления не требует варки или длительного настаивания. Несмотря на это, блюдо порадует своим необычным вкусом благодаря удачному сочетанию компонентов.
 
 
Ингредиенты:
 
• 2 крупных луковицы (красные или белые)
 
• 3 яйца
 
• 1 кисло-сладкое яблоко
 
• 100 г твёрдого сыра
 
• Майонез по вкусу
 
• Свежий укроп для украшения
 
• Соль по вкусу
 
• 1-2 ч. л. лимонного сока
 
Приготовление:
 
Нарежьте лук тонкими полукольцами или четвертинками для удобства. Залейте его кипятком на 20-30 секунд, затем слейте воду и обдайте холодной. Чтобы смягчить вкус, замаринуйте лук с щепоткой соли и лимонным соком, оставив его на некоторое время. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.
 
Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной тёрке или для корейской моркови. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните их лимонным соком и аккуратно перемешайте. Соберите салат слоями: начните с лука, равномерно распределите его и нанесите тонкий слой майонеза. Затем добавьте яйца, слегка посолите и снова добавьте майонез.
 
Следующим слоем выложите яблоки, при необходимости добавив немного соли и ещё один слой майонеза. Завершите салат натёртым сыром и украсьте рубленным укропом. Подавайте в охлаждённом виде, чтобы все вкусы смогли гармонично соединиться.
 
Салат можно собирать в контейнере с крышкой, что удобно для хранения — он долго останется свежим и сочным.

Фоторецепт салата

2.
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Видеорецепт:



Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 5 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 29 Ноября 2024 г. 09:36 (ссылка)
Спасибо.
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