Этот бюджетный и вкусный салат станет отличным выбором как для повседневного обеда, так и для праздничного стола. Все ингредиенты просты и доступные, а процесс приготовления не требует варки или длительного настаивания. Несмотря на это, блюдо порадует своим необычным вкусом благодаря удачному сочетанию компонентов.

Ингредиенты:

• 2 крупных луковицы (красные или белые)

• 3 яйца

• 1 кисло-сладкое яблоко

• 100 г твёрдого сыра

• Майонез по вкусу

• Свежий укроп для украшения

• Соль по вкусу

• 1-2 ч. л. лимонного сока

Приготовление:

Нарежьте лук тонкими полукольцами или четвертинками для удобства. Залейте его кипятком на 20-30 секунд, затем слейте воду и обдайте холодной. Чтобы смягчить вкус, замаринуйте лук с щепоткой соли и лимонным соком, оставив его на некоторое время. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте кубиками.

Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной тёрке или для корейской моркови. Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните их лимонным соком и аккуратно перемешайте. Соберите салат слоями: начните с лука, равномерно распределите его и нанесите тонкий слой майонеза. Затем добавьте яйца, слегка посолите и снова добавьте майонез.

Следующим слоем выложите яблоки, при необходимости добавив немного соли и ещё один слой майонеза. Завершите салат натёртым сыром и украсьте рубленным укропом. Подавайте в охлаждённом виде, чтобы все вкусы смогли гармонично соединиться.

Салат можно собирать в контейнере с крышкой, что удобно для хранения — он долго останется свежим и сочным.

Фоторецепт салата



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