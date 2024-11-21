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Быстрый рулет из лаваша с сыром в духовке!

Четверг, 21 Ноября 2024 г. 09:45 + в цитатник

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Ингредиенты:
 
• Рулон лаваша
 
• 500-600 г фарша
 
• 1 помидор
 
• 1 луковица
 
• Соль, перец и любимые специи по вкусу
 
• Любой сыр
 
 
Для заливки:
 
• 3 яйца
 
• 2 столовые ложки сметаны
 
В фарш добавьте специи, нарезанный лук и мелко порезанный помидор. Тщательно перемешайте массу и выложите на лаваш.
 
Затем сверните лаваш и нарежьте его на небольшие рулетики, которые разместите в форме разрезом вверх.
 
Залейте рулетики смесью из яиц и сметаны, немного посолите.
 
Сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 25 минут, но ориентируйтесь на особенности вашей духовки!
 
Приятного аппетита!

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 7 раз
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