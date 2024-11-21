Ингредиенты:

• Рулон лаваша

• 500-600 г фарша

• 1 помидор

• 1 луковица

• Соль, перец и любимые специи по вкусу

• Любой сыр

Для заливки:

• 3 яйца

• 2 столовые ложки сметаны

В фарш добавьте специи, нарезанный лук и мелко порезанный помидор. Тщательно перемешайте массу и выложите на лаваш.

Затем сверните лаваш и нарежьте его на небольшие рулетики, которые разместите в форме разрезом вверх.

Залейте рулетики смесью из яиц и сметаны, немного посолите.

Сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 25 минут, но ориентируйтесь на особенности вашей духовки!

Приятного аппетита!

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