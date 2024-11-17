Обжариваем вареные яйца: за 10 минут ваш завтрак как в дорогом ресторане!

После этого рецепта вы забудете о традиционной яичнице и простом отваривании яиц. Завтрак готовится всего за 10 минут и является питательным, поднимающим настроение и настраивающим на продуктивный день. Главный секрет заключается в простом соусе, который придает обычным яйцам новый, удивительный вкус.

Ингредиенты:

• 4 куриных яйца

• 60 г сливочного масла

• 1/2 ст. л. крупной соли

• 1/4 ч. л. сладкой паприки

• 2-3 листика сушеной мяты

• 1 целый острый перец

• 1 зубчик чеснока

• 1/2 ч. л. сушеной петрушки

• Хрустящий хлеб для подачи

Приготовление:

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте половину столовой ложки крупной соли и доведите до кипения. Аккуратно опустите яйца, чтобы они не треснули, и варите ровно 9 минут. Затем сразу перенесите их в ледяную воду, используя замороженную бутылку для быстрого охлаждения. Оставьте на 2 минуты, чтобы скорлупа легко снималась.

Очистите яйца и разрежьте их пополам. На разогретую широкую сковороду положите сливочное масло, поддерживая невысокую температуру, чтобы оно не подгорело. Добавьте раздавленный зубчик чеснока и щепотку крупной соли, дождитесь, пока масло приобретет ореховый аромат. Затем добавьте паприку, сушеную мяту, острый перец и петрушку.

Тщательно перемешайте и дайте специям раскрыться. Уберите сковороду с огня на минуту, чтобы избежать пригорания специй, а затем снова верните на слабый огонь. Выложите яйца срезом вниз в ароматное масло и прогрейте их в течение пары минут, периодически поливая соусом. Хлеб можно обжарить отдельно для хрустящей текстуры.

Подавайте яйца горячими, щедро полив соусом. Хрустящий хлеб станет идеальным дополнением.

Фоторецепт приготовления:



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Видеорецепт приготовления жареных яиц:





