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Так жареные яйца вы еще не готовили: ресторанный шедевр за несколько минут + видеорецепт!

Воскресенье, 17 Ноября 2024 г. 08:06 + в цитатник

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Обжариваем вареные яйца: за 10 минут ваш завтрак как в дорогом ресторане!
 
После этого рецепта вы забудете о традиционной яичнице и простом отваривании яиц. Завтрак готовится всего за 10 минут и является питательным, поднимающим настроение и настраивающим на продуктивный день. Главный секрет заключается в простом соусе, который придает обычным яйцам новый, удивительный вкус.
 
 
Ингредиенты:
 
• 4 куриных яйца
 
• 60 г сливочного масла
 
• 1/2 ст. л. крупной соли
 
• 1/4 ч. л. сладкой паприки
 
• 2-3 листика сушеной мяты
 
• 1 целый острый перец
 
• 1 зубчик чеснока
 
• 1/2 ч. л. сушеной петрушки
 
• Хрустящий хлеб для подачи
 
Приготовление:
 
В большую кастрюлю налейте воду, добавьте половину столовой ложки крупной соли и доведите до кипения. Аккуратно опустите яйца, чтобы они не треснули, и варите ровно 9 минут. Затем сразу перенесите их в ледяную воду, используя замороженную бутылку для быстрого охлаждения. Оставьте на 2 минуты, чтобы скорлупа легко снималась.
 
Очистите яйца и разрежьте их пополам. На разогретую широкую сковороду положите сливочное масло, поддерживая невысокую температуру, чтобы оно не подгорело. Добавьте раздавленный зубчик чеснока и щепотку крупной соли, дождитесь, пока масло приобретет ореховый аромат. Затем добавьте паприку, сушеную мяту, острый перец и петрушку.
 
Тщательно перемешайте и дайте специям раскрыться. Уберите сковороду с огня на минуту, чтобы избежать пригорания специй, а затем снова верните на слабый огонь. Выложите яйца срезом вниз в ароматное масло и прогрейте их в течение пары минут, периодически поливая соусом. Хлеб можно обжарить отдельно для хрустящей текстуры.
 
Подавайте яйца горячими, щедро полив соусом. Хрустящий хлеб станет идеальным дополнением.

Фоторецепт приготовления:

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Видеорецепт приготовления жареных яиц:

 



Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 2 раз
Понравилось: 7 пользователям
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Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 17 Ноября 2024 г. 09:37 (ссылка)
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