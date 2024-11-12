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Нежный французский пирог с луком и сыром: пошаговый рецепт приготовления!

Вторник, 12 Ноября 2024 г. 08:06 + в цитатник

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Этот простой, но восхитительный пирог с луком и сыром стал нашим фаворитом на выходных. Обычный репчатый лук превращается в основное ингредиентное великолепие, если его правильно обжарить и смешать с мягким сыром. В результате получается нежный и ароматный пирог, который не оставит равнодушными даже тех, кто не любит лук. В нем нет горечи, а только насыщенный сливочный вкус, который зачастую оказывается предпочтительнее мясных блюд.
 
Ингредиенты для теста:
 
• Мука — 1 стакан с горкой
 
• Сметана — 3 столовые ложки
 
• Сливочное масло — 100 г
 
• Соль — по вкусу
 
 
Для начинки:
 
Репчатый лук — 4 штуки
 
• Растительное масло — для жарки
 
• Сливочное масло — для жарки
 
• Мягкий сливочный сыр — 250 г
 
• Яйца — 2 штуки (разделить на белки и желтки)
 
• Специи — по вкусу
 
• Молоко или сливки — по желанию
 
Приготовление:
 
1. В глубокой миске соедините муку, сметану и сливочное масло. Добавьте немного соли и замесите тесто. Сформируйте шар, оберните пленкой и уберите в холодильник.
 
   
2. Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте его сначала кипятком, а затем холодной водой, чтобы убрать горечь. Обжаривайте лук на смеси растительного и сливочного масла на небольшом огне около 30 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.
 
3. В отдельной миске соедините мягкий сливочный сыр, белки от яиц и специи.
 
4. Достаньте тесто и разделите его на две части: одна для основы, другая — для верхнего слоя. Раскатайте основу толщиной 5 мм так, чтобы она немного превышала размер формы для выпечки. Поместите основу в форму и слегка запеките в разогретой до 200°C духовке в течение 10 минут.
 
5. Смешайте обжаренный лук с сырной массой до однородной консистенции. Выложите начинку на запеченный корж. Если хотите, добавьте немного молока или сливок для большей сочности. Раскатайте оставшуюся часть теста и накройте пирог. Смазывайте поверхность желтком.
 
6. Выпекайте пирог в разогретой до 200°C духовке еще 30 минут до золотистой корочки. Дайте ему немного остыть перед подачей.
 
Пирог можно хранить в холодильнике и разогревать перед подачей.

Пошаговый фоторецепт приготовления пирога с сыром:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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