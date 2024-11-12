Этот простой, но восхитительный пирог с луком и сыром стал нашим фаворитом на выходных. Обычный репчатый лук превращается в основное ингредиентное великолепие, если его правильно обжарить и смешать с мягким сыром. В результате получается нежный и ароматный пирог, который не оставит равнодушными даже тех, кто не любит лук. В нем нет горечи, а только насыщенный сливочный вкус, который зачастую оказывается предпочтительнее мясных блюд.

Ингредиенты для теста:

• Мука — 1 стакан с горкой

• Сметана — 3 столовые ложки

• Сливочное масло — 100 г

• Соль — по вкусу

Для начинки:

• Репчатый лук — 4 штуки

• Растительное масло — для жарки

• Сливочное масло — для жарки

• Мягкий сливочный сыр — 250 г

• Яйца — 2 штуки (разделить на белки и желтки)

• Специи — по вкусу

• Молоко или сливки — по желанию

Приготовление:

1. В глубокой миске соедините муку, сметану и сливочное масло. Добавьте немного соли и замесите тесто. Сформируйте шар, оберните пленкой и уберите в холодильник.

2. Очистите и мелко нарежьте лук. Промойте его сначала кипятком, а затем холодной водой, чтобы убрать горечь. Обжаривайте лук на смеси растительного и сливочного масла на небольшом огне около 30 минут, пока он не станет мягким и прозрачным.

3. В отдельной миске соедините мягкий сливочный сыр, белки от яиц и специи.

4. Достаньте тесто и разделите его на две части: одна для основы, другая — для верхнего слоя. Раскатайте основу толщиной 5 мм так, чтобы она немного превышала размер формы для выпечки. Поместите основу в форму и слегка запеките в разогретой до 200°C духовке в течение 10 минут.

5. Смешайте обжаренный лук с сырной массой до однородной консистенции. Выложите начинку на запеченный корж. Если хотите, добавьте немного молока или сливок для большей сочности. Раскатайте оставшуюся часть теста и накройте пирог. Смазывайте поверхность желтком.

6. Выпекайте пирог в разогретой до 200°C духовке еще 30 минут до золотистой корочки. Дайте ему немного остыть перед подачей.

Пирог можно хранить в холодильнике и разогревать перед подачей.

Пошаговый фоторецепт приготовления пирога с сыром:

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