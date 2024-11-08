Это блюдо с пикантным соусом на основе имбиря и соевого соуса раскрывает богатый вкус и текстуру рыбы, даже если вы используете самый доступный минтай. Уверяю вас, ваши гости не смогут угадать, что это бюджетный вариант: удачное сочетание ингредиентов создаст гармоничное блюдо с ресторанной подачей.

Ингредиенты:

• Филе дальневосточного минтая – 500 г

• Крахмальная лапша – 200 г (любая азиатская)

• Лавровый лист – 1 шт.

• Соевый соус – 100 мл

• Сахар – 60 г (лучше тростниковый)

• Вода – 120 мл

• Крахмал – 3 ч. л.

• Чеснок – 2 зубчика

• Имбирь – 10 г

• Чили-перец – несколько колечек

• Растительное масло – 1 ст. л.

• Винный уксус – 1 ст. л.

• Соус «лаган ма» или жареный чили соус (по вкусу)

Приготовление:

Начните с лапши: если используете крахмальную, замочите её в кипятке на 10-15 минут для размягчения. Если лапша толстая, доварите её до полной прозрачности для лучшего раскрытия вкуса.

Пока она готовится, займитесь соусом. В небольшую кастрюлю налейте соевый соус, добавьте сахар, воду, крахмал, нарезанный чеснок и имбирь, а также немного чили для остроты.

Добавьте растительное масло и уксус, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите две минуты, пока соус слегка не загустеет. Процедите готовый соус, убрав чеснок и имбирь. Разморозьте филе минтая, слегка обсушите и обжарьте на разогретой сковороде до появления легкой корочки.

Затем выложите рыбу на решётку, разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте около 15 минут. В это время слегка обжарьте лапшу с добавлением соевого соуса и лаврового листа для аромата.

Подавайте готовую лапшу, полив соусом терияки. При желании добавьте каплю соуса «лаган ма» для усиления вкуса. Это блюдо можно готовить хоть каждый день — оно не надоест ни вашим гостям, ни домашним.