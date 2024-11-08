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Готовим минтай как за дорогую рыбу: ресторанный рецепт за копейки!

Пятница, 08 Ноября 2024 г. 08:08 + в цитатник

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Это блюдо с пикантным соусом на основе имбиря и соевого соуса раскрывает богатый вкус и текстуру рыбы, даже если вы используете самый доступный минтай. Уверяю вас, ваши гости не смогут угадать, что это бюджетный вариант: удачное сочетание ингредиентов создаст гармоничное блюдо с ресторанной подачей.
 
 
Ингредиенты:
 
• Филе дальневосточного минтая – 500 г
 
• Крахмальная лапша – 200 г (любая азиатская)
 
• Лавровый лист – 1 шт.
 
• Соевый соус – 100 мл
 
• Сахар – 60 г (лучше тростниковый)
 
• Вода – 120 мл
 
• Крахмал – 3 ч. л.
 
• Чеснок – 2 зубчика
 
• Имбирь – 10 г
 
• Чили-перец – несколько колечек
 
• Растительное масло – 1 ст. л.
 
• Винный уксус – 1 ст. л.
 
• Соус «лаган ма» или жареный чили соус (по вкусу)
 
Приготовление:
 
Начните с лапши: если используете крахмальную, замочите её в кипятке на 10-15 минут для размягчения. Если лапша толстая, доварите её до полной прозрачности для лучшего раскрытия вкуса.
 
Пока она готовится, займитесь соусом. В небольшую кастрюлю налейте соевый соус, добавьте сахар, воду, крахмал, нарезанный чеснок и имбирь, а также немного чили для остроты.
 
Добавьте растительное масло и уксус, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Варите две минуты, пока соус слегка не загустеет. Процедите готовый соус, убрав чеснок и имбирь. Разморозьте филе минтая, слегка обсушите и обжарьте на разогретой сковороде до появления легкой корочки.
 
Затем выложите рыбу на решётку, разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте около 15 минут. В это время слегка обжарьте лапшу с добавлением соевого соуса и лаврового листа для аромата.
 
Подавайте готовую лапшу, полив соусом терияки. При желании добавьте каплю соуса «лаган ма» для усиления вкуса. Это блюдо можно готовить хоть каждый день — оно не надоест ни вашим гостям, ни домашним.

Фоторецепт приготовления:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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