Макароны, курица, грибы и молоко — идеальные ингредиенты для создания вкусного ужина на сковороде.

Когда нет времени готовить полноценный обед или ужин, этот рецепт курицы с макаронами в молоке станет настоящей находкой: гарнир и основное блюдо готовятся почти одновременно.

Ингредиенты:

• Макароны — 150 г

• Куриное филе — 200 г

• Молоко — 500 мл

• Грибы (например, шампиньоны) — 100 г

• Бульонный кубик — 1 шт.

• Специи по вкусу: соль, перец, паприка (по желанию)

• Зелень по желанию (например, петрушка или укроп)

• Тёртый сыр для подачи (по желанию)

Приготовление:

1. Нарежьте куриное филе соломкой (примерно 1-2 см). Грибы очистите и нарежьте на четвертинки или тонкие ломтики. Если хотите добавить остроты, мелко порубите халапеньо и чеснок.

2. В большой кастрюле доведите до кипения подсоленную воду. Добавьте макароны и варите до состояния аль денте (обычно 7-10 минут). Откиньте их на дуршлаг, промойте холодной водой и отложите в сторону. Если вы не хотите отваривать макароны заранее, просто добавьте их позже.

3. В сковороде разогрейте 1-2 столовые ложки растительного масла на среднем огне. Обжаривайте куриное филе около 5 минут до золотистой корочки. Затем добавьте нарезанные грибы и готовьте ещё 3 минуты, пока они не станут мягкими.

4. Добавьте к курице и грибам специи по вкусу (соль, перец, паприку, халапеньо и чеснок). Влейте молоко и добавьте бульонный кубик, тщательно перемешайте до растворения кубика. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и дайте покипеть 2-3 минуты для смешивания ароматов.

5. Перемешайте отваренные макароны с курицей и грибами, убедившись, что они полностью погружены в молоко. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне 10-15 минут, пока макароны не впитают молоко и не станут мягкими.

6. Перед подачей посыпьте блюдо тертым сыром и свежей зеленью. Подавайте горячим и наслаждайтесь насыщенным вкусом.

Пошаговый фоторецепт приготовления:

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Это блюдо легко адаптировать, добавляя другие ингредиенты, такие как овощи или пряные соусы, для разнообразия.