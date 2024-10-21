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Уйгурское мясо - вкуснее шашлыка и легко готовится в духовке!

Понедельник, 21 Октября 2024 г. 08:02 + в цитатник

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С наступлением осени жарка шашлыков на улице становится не таким приятным занятием. Вместо этого попробуйте приготовить уйгурское мясо в духовке. Этот рецепт включает необычный ингредиент — дыню, которая придаст мясу удивительную нежность, а чесночная смесь добавит аромата и сделает вкус более насыщенным.
 
 
Ингредиенты:
 
• Свиная шея — 1 кг
 
• Красный лук — 2 шт.
 
• Дыня — 300 г
 
• Чеснок — 4-5 зубчиков
 
• Соль — по вкусу
 
• Молотый кориандр — 1/2 ч.л.
 
• Приправа для мяса — 1 ч.л.
 
• Соевый соус — 2 ст.л.
 
• Оливковое масло — 3 ст.л.
 
• Розмарин — 1 веточка
 
• Пергаментная бумага и фольга
 
Приготовление:
 
Сделайте глубокие надрезы на свиной шее, не прорезая до конца. Лук нарежьте перьями и выложите в форму для запекания. Поместите мясо на лук, слегка посолите и поперчите. Нарежьте дыню крупными дольками и вставьте их в надрезы мяса. Чеснок мелко нарежьте или раздавите, смешайте с оливковым маслом, кориандром, приправой для мяса и соевым соусом.
 
Полейте получившейся смесью мясо, стараясь равномерно распределить её по поверхности. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 80 минут. За 20 минут до окончания снимите фольгу, чтобы мясо подрумянилось. В результате свинина получится невероятно мягкой и сочной. В качестве гарнира отлично подойдет картофельное пюре.

Пошаговый фоторецепт приготовления уйгурского мяса:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 5 раз
Понравилось: 8 пользователям
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Уланова_Ковалева_Елена   обратиться по имени Вторник, 22 Октября 2024 г. 05:13 (ссылка)
как могут мусульмане готовить свиную шею?!
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