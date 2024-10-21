С наступлением осени жарка шашлыков на улице становится не таким приятным занятием. Вместо этого попробуйте приготовить уйгурское мясо в духовке. Этот рецепт включает необычный ингредиент — дыню, которая придаст мясу удивительную нежность, а чесночная смесь добавит аромата и сделает вкус более насыщенным.

Ингредиенты:

• Свиная шея — 1 кг

• Красный лук — 2 шт.

• Дыня — 300 г

• Чеснок — 4-5 зубчиков

• Соль — по вкусу

• Молотый кориандр — 1/2 ч.л.

• Приправа для мяса — 1 ч.л.

• Соевый соус — 2 ст.л.

• Оливковое масло — 3 ст.л.

• Розмарин — 1 веточка

• Пергаментная бумага и фольга

Приготовление:

Сделайте глубокие надрезы на свиной шее, не прорезая до конца. Лук нарежьте перьями и выложите в форму для запекания. Поместите мясо на лук, слегка посолите и поперчите. Нарежьте дыню крупными дольками и вставьте их в надрезы мяса. Чеснок мелко нарежьте или раздавите, смешайте с оливковым маслом, кориандром, приправой для мяса и соевым соусом.

Полейте получившейся смесью мясо, стараясь равномерно распределить её по поверхности. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 80 минут. За 20 минут до окончания снимите фольгу, чтобы мясо подрумянилось. В результате свинина получится невероятно мягкой и сочной. В качестве гарнира отлично подойдет картофельное пюре.

Пошаговый фоторецепт приготовления уйгурского мяса:

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