Блины с селедкой могут оказаться даже более вкусными, чем с красной рыбой. Секрет в добавлении ложки горчицы.

Селедка, хоть и редко используется в качестве начинки для блинов, совершенно незаслуженно остается в тени. Если добавить к ней немного горчицы, сметаны и лука, вы получите изысканное блюдо, которое по вкусу будет напоминать блины с красной рыбой. И что важно, готовить такую начинку очень просто и не требует особых кулинарных навыков.

Ингредиенты (на 20 блинчиков):

• Яйца — 3 шт

• Мука — 220 г

• Молоко — 700 мл

• Сахар — 1 ст. л.

• Соль — 1/3 ч. л.

• Растительное масло — 2 ст. л. (и немного для жарки)

• Филе малосольной сельди — 8 шт

• Сметана — 4 ст. л.

• Горчица — 1 ст. л.

• Красный лук — 1 шт

• Укроп — по вкусу

Приготовление:

1. В глубокой миске взбейте 3 яйца с 700 мл молока. Добавьте 220 г муки, 1 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Хорошо перемешайте до однородного состояния и дайте тесту настояться 15-20 минут.

2. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Наливайте тесто, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте до появления пузырьков и золотистой корочки (1-2 минуты с каждой стороны). Готовые блинчики укладывайте на тарелку, прокладывая пергаментом.

3. Нарежьте филе сельди на небольшие кусочки. В миске смешайте сельдь, 4 ст. л. сметаны, 1 ст. л. горчицы и мелко нарезанный красный лук. Добавьте укроп по вкусу и тщательно перемешайте.

4. Возьмите блинчик и положите на него 1-2 ст. л. начинки, аккуратно сверните его в рулет или сложите пополам.

Пошаговый фоторецепт приготовления блинов с селедкой:

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Подавайте блинчики сразу или дайте им немного остыть. Они отлично подойдут как закуска или полноценный обед.

Дополните блюдо сметаной или горчицей для лучшего вкуса и украсьте свежими веточками укропа!