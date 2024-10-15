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Праздничные блины с селедкой: вкуснее, чем с красной икрой!

Вторник, 15 Октября 2024 г. 08:06 + в цитатник

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Блины с селедкой могут оказаться даже более вкусными, чем с красной рыбой. Секрет в добавлении ложки горчицы.
 
Селедка, хоть и редко используется в качестве начинки для блинов, совершенно незаслуженно остается в тени. Если добавить к ней немного горчицы, сметаны и лука, вы получите изысканное блюдо, которое по вкусу будет напоминать блины с красной рыбой. И что важно, готовить такую начинку очень просто и не требует особых кулинарных навыков.
 
 
Ингредиенты (на 20 блинчиков):
 
• Яйца — 3 шт
 
• Мука — 220 г
 
• Молоко — 700 мл
 
• Сахар — 1 ст. л.
 
• Соль — 1/3 ч. л.
 
• Растительное масло — 2 ст. л. (и немного для жарки)
 
• Филе малосольной сельди — 8 шт
 
• Сметана — 4 ст. л.
 
• Горчица — 1 ст. л.
 
• Красный лук — 1 шт
 
• Укроп — по вкусу
 
Приготовление:
 
1. В глубокой миске взбейте 3 яйца с 700 мл молока. Добавьте 220 г муки, 1 ст. л. сахара, 1/3 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Хорошо перемешайте до однородного состояния и дайте тесту настояться 15-20 минут.
 
2. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Наливайте тесто, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте до появления пузырьков и золотистой корочки (1-2 минуты с каждой стороны). Готовые блинчики укладывайте на тарелку, прокладывая пергаментом.
 
3. Нарежьте филе сельди на небольшие кусочки. В миске смешайте сельдь, 4 ст. л. сметаны, 1 ст. л. горчицы и мелко нарезанный красный лук. Добавьте укроп по вкусу и тщательно перемешайте.
 
4. Возьмите блинчик и положите на него 1-2 ст. л. начинки, аккуратно сверните его в рулет или сложите пополам.
 
Пошаговый фоторецепт приготовления блинов с селедкой:

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Подавайте блинчики сразу или дайте им немного остыть. Они отлично подойдут как закуска или полноценный обед.
 
Дополните блюдо сметаной или горчицей для лучшего вкуса и украсьте свежими веточками укропа!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Ромашка2216   обратиться по имени Среда, 16 Октября 2024 г. 17:00 (ссылка)
Приготовьте.
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