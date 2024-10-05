Куриные желудочки могут не быть самым распространённым выбором для ужина, но этот рецепт раскроет их удивительный вкус. Нежный луковый соус в сочетании с ароматной аджикой создаст сытное и насыщенное блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно не ест субпродукты.

Этот рецепт очень популярен в Грузии, где его нередко предпочитают даже хинкали.

Ингредиенты:

- 500 г куриных желудочков

- Растительное масло (по необходимости)

- 1 стакан горячей воды

- 2 луковицы

- 1 сладкий перец

- 2-3 ст. л. аджики

- Соль и перец по вкусу

- Зелень для подачи (кинза, петрушка)

- 2 зубчика чеснока

Приготовление:

Сначала тщательно очистите и промойте куриные желудочки, затем нарежьте их на небольшие кусочки для удобства. Разогрейте сковороду с толстым дном и добавьте достаточно растительного масла. Когда масло нагреется, положите в сковороду желудочки и влейте стакан горячей воды.

Накройте крышкой и тушите на среднем огне около 40 минут, периодически помешивая. В это время нарежьте лук полукольцами и сладкий перец дольками. После 40 минут снимите крышку, добавьте аджику и овощи, тщательно перемешайте.

Уменьшите огонь и тушите ещё 10 минут, чтобы овощи стали мягкими, а все ингредиенты хорошо пропитались. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и чеснок. Дайте настояться пару минут и подавайте с гарниром.

Фоторецепт приготовления вкусных куриных желудков:



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Отличным вариантом гарнира будет рис или нежное картофельное пюре.