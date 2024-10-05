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Куриные желудки: готовим очень вкусно по-грузински!

Суббота, 05 Октября 2024 г. 08:03 + в цитатник

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Куриные желудочки могут не быть самым распространённым выбором для ужина, но этот рецепт раскроет их удивительный вкус. Нежный луковый соус в сочетании с ароматной аджикой создаст сытное и насыщенное блюдо, которое понравится даже тем, кто обычно не ест субпродукты.
 
Этот рецепт очень популярен в Грузии, где его нередко предпочитают даже хинкали.
 
 
Ингредиенты:
 
- 500 г куриных желудочков
- Растительное масло (по необходимости)
- 1 стакан горячей воды
- 2 луковицы
- 1 сладкий перец
- 2-3 ст. л. аджики
- Соль и перец по вкусу
- Зелень для подачи (кинза, петрушка)
- 2 зубчика чеснока
 
Приготовление:
 
Сначала тщательно очистите и промойте куриные желудочки, затем нарежьте их на небольшие кусочки для удобства. Разогрейте сковороду с толстым дном и добавьте достаточно растительного масла. Когда масло нагреется, положите в сковороду желудочки и влейте стакан горячей воды.
 
Накройте крышкой и тушите на среднем огне около 40 минут, периодически помешивая. В это время нарежьте лук полукольцами и сладкий перец дольками. После 40 минут снимите крышку, добавьте аджику и овощи, тщательно перемешайте.
 
Уменьшите огонь и тушите ещё 10 минут, чтобы овощи стали мягкими, а все ингредиенты хорошо пропитались. В конце добавьте мелко нарезанную зелень и чеснок. Дайте настояться пару минут и подавайте с гарниром.

Фоторецепт приготовления вкусных куриных желудков:

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Отличным вариантом гарнира будет рис или нежное картофельное пюре.

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Кухня разных стран мира
Метки:  

Процитировано 6 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 05 Октября 2024 г. 08:11 (ссылка)
Спасибо.
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