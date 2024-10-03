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Тушеная капуста по особенному рецепту - готовим так, что даже дети просят добавку!

Четверг, 03 Октября 2024 г. 08:01 + в цитатник

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Тушеная капуста — это классика осенней кухни, которая прекрасно подойдет как гарнир или основное блюдо. Её можно подавать к мясным блюдам, картофельному пюре или использовать в качестве начинки для пирожков.



Ингредиенты:


- 1 небольшой кочан капусты, нашинкованный
- 1 луковица, нарезанная
- 1 морковь, натертая
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 чайная ложка сладкой паприки
- 1 чайная ложка сахара
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
- Растительное масло для жарки
- Вода для бланширования

Приготовление:
Начните с подготовки капусты: нарежьте её на мелкие кусочки и обдайте кипятком на несколько минут, чтобы убрать характерный запах. Затем откиньте капусту на дуршлаг и дайте стечь.

В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь и готовьте ещё несколько минут до мягкости. Когда овощи станут податливыми, добавьте томатную пасту, сладкую паприку и сахар, тщательно перемешайте.

Затем добавьте подготовленную капусту, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой и не выделит сок. Обжарка с луком и морковью придаст блюду приятный аромат и насыщенность.

Пошаговый фоторецепт приготовления:

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При желании тушеную капусту можно закатать на зиму: просто разложите её по банкам и стерилизуйте.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 03 Октября 2024 г. 09:29 (ссылка)
Спасибо.
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