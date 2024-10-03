Тушеная капуста — это классика осенней кухни, которая прекрасно подойдет как гарнир или основное блюдо. Её можно подавать к мясным блюдам, картофельному пюре или использовать в качестве начинки для пирожков.





Ингредиенты:



- 1 небольшой кочан капусты, нашинкованный

- 1 луковица, нарезанная

- 1 морковь, натертая

- 2 столовые ложки томатной пасты

- 1 чайная ложка сладкой паприки

- 1 чайная ложка сахара

- Соль по вкусу

- Черный молотый перец по вкусу

- Растительное масло для жарки

- Вода для бланширования



Приготовление:

Начните с подготовки капусты: нарежьте её на мелкие кусочки и обдайте кипятком на несколько минут, чтобы убрать характерный запах. Затем откиньте капусту на дуршлаг и дайте стечь.



В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте натертую морковь и готовьте ещё несколько минут до мягкости. Когда овощи станут податливыми, добавьте томатную пасту, сладкую паприку и сахар, тщательно перемешайте.



Затем добавьте подготовленную капусту, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте на среднем огне, периодически помешивая, пока капуста не станет мягкой и не выделит сок. Обжарка с луком и морковью придаст блюду приятный аромат и насыщенность.

Пошаговый фоторецепт приготовления:



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При желании тушеную капусту можно закатать на зиму: просто разложите её по банкам и стерилизуйте.