Эти блины получили свое название благодаря оригинальному тесту, в котором прекрасно сочетаются сыр и свежая зелень, придающие им удивительный вкус и сочность. Яркий зеленый цвет сразу же привлекает внимание, а аромат возбуждает аппетит. Блины можно разнообразить различными начинками или подавать с нежной сметаной, что делает их отличным выбором для любого времени суток — от сытного завтрака до легкого ужина.





Ингредиенты:



- Мука — 1 стакан

- Молоко — 1,5 стакана

- Яйца — 2 шт.

- Сыр (эмменталь, тильзитер или эдем) — 50-70 г (натертый)

- Укроп — небольшой пучок

- Соль — 1/2 ч. л.

- Растительное масло — 2 ст. л.

- Сливочное масло — для подачи



Пошаговое приготовление:



1. Подготовка ингредиентов: Просейте муку, чтобы избавиться от комочков и сделать тесто более легким. Натрите сыр на средней терке; лучше выбирать сыры средней жесткости, такие как эмменталь, тильзитер или эдем, так как они хорошо плавятся. Укроп тщательно промойте под холодной водой, обсушите и мелко нарежьте.



2. Приготовление теста: В глубокой миске разбейте яйца и взбейте их венчиком или вилкой до легкой пены. Добавьте молоко и снова перемешайте до однородности. Постепенно вводите муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Тесто должно быть жидким, но немного вязким. Введите соль и растительное масло, хорошо перемешайте.



3. Добавление сыра и зелени: В готовое тесто добавьте натертый сыр и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились по тесту.



4. Жарка блинов: Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Когда сковорода нагреется, налейте немного теста, равномерно распределяя его по поверхности. Жарьте блин 1-2 минуты с одной стороны, пока края не подсохнут и не появятся пузырьки. Затем аккуратно переверните блин с помощью лопатки и обжаривайте с другой стороны еще 1 минуту до золотистого цвета.



5. Подача: Готовые блины выкладывайте на тарелку и накрывайте полотенцем или смазывайте сливочным маслом, чтобы они оставались мягкими. Подавайте их горячими с сметаной, мягким сыром, ветчиной или грибной начинкой.



Пошаговый фоторецепт приготовления блинов:

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Можно экспериментировать с начинками: попробуйте добавить обжаренные грибы, ветчину или кусочки копченого лосося.