Куриная грудка отлично сочетается с различными гарнирами, но можно приготовить ее так, чтобы она была полноценным блюдом сама по себе. Просто уложите мясо слоями и запеките — и вы получите вкусное угощение без необходимости в дополнительных компонентах.

Ингредиенты:

- 2 луковицы

- 1 болгарский перец

- 3 картофелины

- 2 куриные грудки

- 2 яйца

- 150 мл сливок (20%)

- 50 г твердого сыра

- 1 помидор

- Соль, перец, розмарин — по вкусу

- Растительное масло — для жарки

- Дополнительные специи — по желанию

Приготовление:

1. Лук очистите и нарежьте дольками. Болгарский перец промойте, удалите семена и нарежьте соломкой. Картофель очистите и нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см. Куриные грудки промойте, обсушите и нарежьте кубиками размером 2х2 см. Сыр натрите на мелкой терке, а помидор нарежьте тонкими кружочками.

2. На среднем огне разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте лук до прозрачности (2-3 минуты), затем добавьте картофель и готовьте еще 5-6 минут. После этого добавьте болгарский перец, посолите, поперчите и добавьте розмарин или другие специи. Обжаривайте все вместе до легкого подрумянивания (около 10 минут). Картофель не должен быть полностью готов — он доварится в духовке.

3. Разогрейте духовку до 200°C. В форму для запекания выложите обжаренные овощи ровным слоем, сверху распределите куриную грудку, посолив и поперчив по вкусу.

4. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте сливки и хорошо перемешайте. Всыпьте тертый сыр в яично-сливочную массу и тщательно смешайте.

5. Залейте курицу и овощи полученной смесью, равномерно распределяя заливку. Сверху выложите кружочки помидоров, слегка прижав их.

6. Поместите форму в разогретую духовку и запекайте в течение 30 минут. После этого проверьте готовность: курица должна быть полностью пропеченной, а картофель мягким. При необходимости продолжайте запекать еще 5-10 минут.

Пошаговый фоторецепт приготовления куриной запеканки:

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Готовое блюдо подавайте горячим — оно не требует гарнира, но может быть дополнено легким салатом по вашему выбору.

Примечания: Для остроты можно добавить чеснок или острый перец в заливку. Если хотите более насыщенный вкус, используйте любимые специи, такие как паприка, куркума или прованские травы.