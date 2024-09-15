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Главный осенний салат, вкуснее Оливье и готовится за 5 минут!

Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 08:02 + в цитатник

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Этот осенний салат удивляет своим насыщенным вкусом и ароматом, благодаря обжаренным грибам и пикантным соленым огурцам. Рецепт прост, но каждый ингредиент тщательно подобран для создания идеального вкусового баланса. Такой салат отлично дополнит любое блюдо, а также может подаваться отдельно, так как он очень сытный.
 
 
Ингредиенты:
 
- Картофель – 4 шт.
- Вода
- Соль
- Уксус 9% – 1 ст. л.
- Лук – 1 шт.
- Шампиньоны – 300 г
- Растительное масло
- Солёные огурцы – 4 шт.
- Консервированный горошек – 150 г
- Укроп
- Чёрный перец
- Ароматное подсолнечное масло – 3 ст. л.
 
Приготовление:
 
Начните с картофеля: нарежьте его кубиками и отварите в подсоленной воде до готовности, добавив уксус для сохранения формы и аромата. Пока картофель варится, обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте нарезанные шампиньоны.
 
Жарьте до тех пор, пока грибы не подрумянятся и не выпарится вся жидкость. Когда картофель остынет, соедините его с обжаренными грибами и луком. Добавьте нарезанные солёные огурцы, консервированный горошек и мелко нарезанный укроп. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу.
 
Завершите салат ароматным подсолнечным маслом, которое добавит ему насыщенности и пикантности. Хорошо перемешайте все ингредиенты и дайте настояться, чтобы вкусы хорошо смешались и салат стал гармоничным.

Пошаговый фоторецепт приготовления осеннего салата:

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Этот салат легко готовится и обладает невероятным вкусом!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 18 раз
Понравилось: 14 пользователям
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Radeia   обратиться по имени Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 08:56 (ссылка)
Благодарю за инт ересный рецепт!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 09:50 (ссылка)
Спасибо.
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