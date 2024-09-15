Этот осенний салат удивляет своим насыщенным вкусом и ароматом, благодаря обжаренным грибам и пикантным соленым огурцам. Рецепт прост, но каждый ингредиент тщательно подобран для создания идеального вкусового баланса. Такой салат отлично дополнит любое блюдо, а также может подаваться отдельно, так как он очень сытный.

Ингредиенты:

- Картофель – 4 шт.

- Вода

- Соль

- Уксус 9% – 1 ст. л.

- Лук – 1 шт.

- Шампиньоны – 300 г

- Растительное масло

- Солёные огурцы – 4 шт.

- Консервированный горошек – 150 г

- Укроп

- Чёрный перец

- Ароматное подсолнечное масло – 3 ст. л.

Приготовление:

Начните с картофеля: нарежьте его кубиками и отварите в подсоленной воде до готовности, добавив уксус для сохранения формы и аромата. Пока картофель варится, обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте нарезанные шампиньоны.

Жарьте до тех пор, пока грибы не подрумянятся и не выпарится вся жидкость. Когда картофель остынет, соедините его с обжаренными грибами и луком. Добавьте нарезанные солёные огурцы, консервированный горошек и мелко нарезанный укроп. Приправьте солью и чёрным перцем по вкусу.

Завершите салат ароматным подсолнечным маслом, которое добавит ему насыщенности и пикантности. Хорошо перемешайте все ингредиенты и дайте настояться, чтобы вкусы хорошо смешались и салат стал гармоничным.

Пошаговый фоторецепт приготовления осеннего салата:

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Этот салат легко готовится и обладает невероятным вкусом!