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Ленивая курица с овощами: идеальное блюдо для занятых дней!

Суббота, 14 Сентября 2024 г. 08:13 + в цитатник

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В условиях современного мегаполиса время — это самый ценный ресурс. Поэтому опытные хозяйки особенно ценят рецепты, позволяющие готовить с минимальными усилиями. Ленивая курица с овощами — именно такое блюдо: просто складываете все ингредиенты в кастрюлю, накрываете крышкой и ставите на медленный огонь. Через полтора часа вас ждет ароматный и сочный ужин с нежным куриным филе и овощами, которые сохранят свежесть и вкус. Минимум забот и максимум удовольствия — идеальный вариант для будней.
 
 
Ингредиенты:
 
- Немного растительного масла для дна кастрюли
- 900 г куриного филе бедра
- Лук по вкусу, нарезанный
- 2 моркови, нарезанные
- Соль по вкусу
- Специи для шашлыка по вкусу
- 4 помидора, нарезанные
- Картофель по желанию, нарезанный
- Болгарский сладкий перец по желанию, нарезанный
- Капуста по желанию, нарезанная
- Зелень петрушки по вкусу
 
Приготовление ленивой курицы:
 
Начните с того, что поставьте кастрюлю на плиту и налейте немного растительного масла, чтобы покрыть дно. Выложите куриное филе бедра (около 900 г) в один слой. Сверху добавьте нарезанный лук в желаемом количестве, затем положите морковь.
 
Приправьте солью (примерно одну чайную ложку) и специями для шашлыка — можно использовать свои любимые приправы. Далее выкладывайте нарезанные помидоры (около четырех штук) и переходите к картофелю, количество которого также можно варьировать. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и капусту, равномерно распределяя их.
 
В завершение посыпьте всё зеленью петрушки. Установите плиту на слабый огонь (три из девяти), накройте кастрюлю крышкой и оставьте на час. 
 
Пошаговый фоторецепт приготовления ленивой курицы с овощами:

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По истечении этого времени блюдо будет готово: овощи пустят сок, а курица станет нежной и сочной. Это блюдо достаточно большое, чтобы накормить всю семью, и его можно оставить на следующий день — вкус мяса и соуса останется неизменным.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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