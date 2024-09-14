В условиях современного мегаполиса время — это самый ценный ресурс. Поэтому опытные хозяйки особенно ценят рецепты, позволяющие готовить с минимальными усилиями. Ленивая курица с овощами — именно такое блюдо: просто складываете все ингредиенты в кастрюлю, накрываете крышкой и ставите на медленный огонь. Через полтора часа вас ждет ароматный и сочный ужин с нежным куриным филе и овощами, которые сохранят свежесть и вкус. Минимум забот и максимум удовольствия — идеальный вариант для будней.

Ингредиенты:

- Немного растительного масла для дна кастрюли

- 900 г куриного филе бедра

- Лук по вкусу, нарезанный

- 2 моркови, нарезанные

- Соль по вкусу

- Специи для шашлыка по вкусу

- 4 помидора, нарезанные

- Картофель по желанию, нарезанный

- Болгарский сладкий перец по желанию, нарезанный

- Капуста по желанию, нарезанная

- Зелень петрушки по вкусу

Приготовление ленивой курицы:

Начните с того, что поставьте кастрюлю на плиту и налейте немного растительного масла, чтобы покрыть дно. Выложите куриное филе бедра (около 900 г) в один слой. Сверху добавьте нарезанный лук в желаемом количестве, затем положите морковь.

Приправьте солью (примерно одну чайную ложку) и специями для шашлыка — можно использовать свои любимые приправы. Далее выкладывайте нарезанные помидоры (около четырех штук) и переходите к картофелю, количество которого также можно варьировать. Затем добавьте нарезанный болгарский перец и капусту, равномерно распределяя их.

В завершение посыпьте всё зеленью петрушки. Установите плиту на слабый огонь (три из девяти), накройте кастрюлю крышкой и оставьте на час.

Пошаговый фоторецепт приготовления ленивой курицы с овощами:

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По истечении этого времени блюдо будет готово: овощи пустят сок, а курица станет нежной и сочной. Это блюдо достаточно большое, чтобы накормить всю семью, и его можно оставить на следующий день — вкус мяса и соуса останется неизменным.