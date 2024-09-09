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Вкуснее пиццы: за 10 минут приготовила потрясающий пирог с сыром и ветчиной!

Понедельник, 09 Сентября 2024 г. 08:34 + в цитатник

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Когда времени мало, а хочется чего-то вкусного и сытного, этот рецепт станет отличным выходом. Просто раскатайте тесто, добавьте начинку, закройте — и пирог почти готов!
 
Ингредиенты для теста:
 
- 250 г муки
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 130 мл воды
 
Для начинки:
 
- 100 г сыра (чеддер, моцарелла или по вашему выбору)
- 3-4 ломтика ветчины
 
 
Шаги приготовления:
 
1. В глубокой миске соедините муку и разрыхлитель. Затем добавьте оливковое масло и воду, тщательно перемешивайте до получения однородного и эластичного теста.
 
2. Разделите тесто на две равные части и раскатайте каждую в лепешку толщиной около 0,5 см.
 
3. На одну из лепешек равномерно выложите ломтики ветчины, затем добавьте сыр. Убедитесь, что начинка распределена ровно, чтобы пирог хорошо прожарился.
 
4. Накройте начинку второй лепешкой и плотно прижмите края, чтобы начинка не вытекала при жарке. Разогрейте сковороду на среднем огне с небольшим количеством растительного масла.
 
5. Аккуратно переложите пирог на сковороду и обжаривайте по 5-6 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Следите за огнем, чтобы пирог равномерно пропекся.
 

Пошаговый фоторецепт приготовления пирога с сыром и ветчиной
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Нарежьте готовый пирог на порционные кусочки и подавайте горячим. Он прекрасно сочетается с салатом из свежих овощей или легким соусом, например, сметаной или йогуртовым соусом.

Приятного аппетита!

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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