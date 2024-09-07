Вкусный салат, состоящий всего из трёх основных ингредиентов, кулинары с юмором называют «Копеечным», ведь все компоненты легко доступны. В глубокой миске просто смешиваются молодые кабачки, немного чеснока и плавленный сыр, а заправка придаёт блюду удивительный вкус.

Ингредиенты:

- Молодые кабачки — 3-4 шт.

- Плавленый сырок — 1-2 шт. (по вкусу)

- Укроп — небольшой пучок

- Чеснок — по вкусу

- Соль — по вкусу

- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу

- Майонез, сметана или йогурт — для заправки

Приготовление:

Нарежьте кабачки кубиками, удалив ненужные части. Поместите их в глубокую миску и залейте кипятком так, чтобы все кусочки были покрыты. Добавьте соль и накройте крышкой, оставив на некоторое время. Тем временем нарежьте плавленый сырок небольшими кубиками и переложите в другую миску, распределяя их, чтобы они не слипались.

Мелко нарежьте укроп, убрав стебли, и добавьте его к сыру. Слейте воду с кабачков и обсушите их, чтобы убрать лишнюю влагу. Переложите кабачки к сыру и укропу, затем пропустите чеснок через пресс и добавьте по вкусу. Посолите, поперчите и заправьте всё майонезом, сметаной или йогуртом. Хорошо перемешайте — и ваш салат готов к подаче.











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