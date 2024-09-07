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Салат "Копеечный" с кабачками - всего 3 ингредиента, а вкус - огонь!

Суббота, 07 Сентября 2024 г. 08:09 + в цитатник

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Вкусный салат, состоящий всего из трёх основных ингредиентов, кулинары с юмором называют «Копеечным», ведь все компоненты легко доступны. В глубокой миске просто смешиваются молодые кабачки, немного чеснока и плавленный сыр, а заправка придаёт блюду удивительный вкус.
 
 
Ингредиенты:  
 
- Молодые кабачки — 3-4 шт.  
- Плавленый сырок — 1-2 шт. (по вкусу)  
- Укроп — небольшой пучок  
- Чеснок — по вкусу  
- Соль — по вкусу  
- Свежемолотый чёрный перец — по вкусу  
- Майонез, сметана или йогурт — для заправки  
 
Приготовление:  
 
Нарежьте кабачки кубиками, удалив ненужные части. Поместите их в глубокую миску и залейте кипятком так, чтобы все кусочки были покрыты. Добавьте соль и накройте крышкой, оставив на некоторое время. Тем временем нарежьте плавленый сырок небольшими кубиками и переложите в другую миску, распределяя их, чтобы они не слипались.
 
Мелко нарежьте укроп, убрав стебли, и добавьте его к сыру. Слейте воду с кабачков и обсушите их, чтобы убрать лишнюю влагу. Переложите кабачки к сыру и укропу, затем пропустите чеснок через пресс и добавьте по вкусу. Посолите, поперчите и заправьте всё майонезом, сметаной или йогуртом. Хорошо перемешайте — и ваш салат готов к подаче.

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Попробуйте подать этот салат с гренками: такое сочетание будет почти идеальным!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
Метки:  

Процитировано 5 раз
Понравилось: 9 пользователям
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toshcka   обратиться по имени Воскресенье, 08 Сентября 2024 г. 07:59 (ссылка)
Салатик в моем вкусе - спасибо!
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