Приготовить вкусный и сытный обед можно очень быстро, используя доступные продукты. Этот суп готовится всего за 20 минут, что делает его отличным выбором для обеда или ужина в будний день. Плавленый сыр придаёт ему насыщенный кремовый вкус, а лапша добавляет сытности.

Ингредиенты:

- 1 крупная луковица

- 1 морковь

- 2 ст. ложки растительного масла

- 3 картофелины

- 2 плавленых сырка (по 100 г)

- 1 ч. ложка соли

- 100 г лапши (желательно яичной)

- 1 банка консервированного зеленого горошка (240 г)

- Щепотка черного молотого перца

- Пол ч. ложки сухого молотого чеснока

- 2 ч. ложки сухого укропа (по желанию)

Приготовление супа из банки гороха:

Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке. В кастрюле разогрейте растительное масло и добавьте нарезанные овощи. Обжаривайте их на среднем огне до мягкости и появления аромата. Затем влейте в кастрюлю 2,5-3 литра горячей воды и доведите до кипения. Нарежьте картофель кубиками и положите в кипящую воду.

Через 12 минут добавьте плавленые сырки, нарезанные крупными кусочками, и перемешивайте до полного расплавления. Посолите по вкусу, добавив чайную ложку соли, затем добавьте лапшу. После повторного закипания добавьте консервированный горошек и приправы: щепотку черного молотого перца, пол чайной ложки сухого чеснока и 2 чайные ложки укропа. Варите суп под крышкой ещё 3-4 минуты.

Фоторецепт приготовления:



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Для подачи можно добавить сметану и не забудьте про свежий хлеб!

Видорецепт приготовления супа:





