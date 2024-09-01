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Открываю банку горошка и готовлю вкусный сытный суп (+видеорецепт)!

Воскресенье, 01 Сентября 2024 г. 08:07 + в цитатник

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Приготовить вкусный и сытный обед можно очень быстро, используя доступные продукты. Этот суп готовится всего за 20 минут, что делает его отличным выбором для обеда или ужина в будний день. Плавленый сыр придаёт ему насыщенный кремовый вкус, а лапша добавляет сытности.
 
 
Ингредиенты:
 
- 1 крупная луковица
- 1 морковь
- 2 ст. ложки растительного масла
- 3 картофелины
- 2 плавленых сырка (по 100 г)
- 1 ч. ложка соли
- 100 г лапши (желательно яичной)
- 1 банка консервированного зеленого горошка (240 г)
- Щепотка черного молотого перца
- Пол ч. ложки сухого молотого чеснока
- 2 ч. ложки сухого укропа (по желанию)
 
 Приготовление супа из банки гороха:
 
Нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке. В кастрюле разогрейте растительное масло и добавьте нарезанные овощи. Обжаривайте их на среднем огне до мягкости и появления аромата. Затем влейте в кастрюлю 2,5-3 литра горячей воды и доведите до кипения. Нарежьте картофель кубиками и положите в кипящую воду.
 
Через 12 минут добавьте плавленые сырки, нарезанные крупными кусочками, и перемешивайте до полного расплавления. Посолите по вкусу, добавив чайную ложку соли, затем добавьте лапшу. После повторного закипания добавьте консервированный горошек и приправы: щепотку черного молотого перца, пол чайной ложки сухого чеснока и 2 чайные ложки укропа. Варите суп под крышкой ещё 3-4 минуты.

Фоторецепт приготовления:

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Для подачи можно добавить сметану и не забудьте про свежий хлеб!

Видорецепт приготовления супа:



Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Супы,окрошки,холодники
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