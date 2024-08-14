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Почти пельмени, но без возни с тестом - гениальный рецепт вкусных ленивых пельменей!

Среда, 14 Августа 2024 г. 08:09 + в цитатник

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Пельмени — это любимое блюдо многих, но их лепка может занять много времени. Мы упростим процесс: просто распределим фарш по тесту, свернем в рулет и нарежем на кусочки. Таким образом, мы получим ленивый вариант пельменей.
 
 
**Ингредиенты:**
 
- Фарш (любой) — 500 г
- Куриное яйцо — 1 шт
- Репчатый лук — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Баклажан — 1 шт
- Сладкий болгарский перец — 1 шт
- Перекрученные помидоры — 1 ст.
- Зелень петрушки
- Чеснок
- Соль и специи — по вкусу
- Мука — 350 г
- Молоко — 250 мл
 
**Приготовление ленивых пельменей:**
 
1. В глубокой миске смешайте 250 мл молока, соль и яйцо. Взбейте венчиком. Постепенно добавляйте муку, пока не получится густое блинное тесто. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Перелейте в другую миску и добавьте оставшуюся муку, замешивая тесто до однородного состояния. Оно должно быть плотным, но мягким. Накройте пленкой и оставьте на 20 минут.
 
2. Очистите и мелко нарежьте один лук и чеснок. Измельчите их в мясорубке или блендере. Смешайте с фаршем, добавьте соль, специи и зелень, тщательно перемешайте.
 
3. Нарежьте баклажаны тонкими пластинами, посолите и дайте им выделить сок. Промойте и обсушите. Мелко нарежьте второй лук, натрите морковь на крупной терке, а болгарский перец нарежьте соломкой.
 
4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте баклажаны до золотистого цвета и выложите на тарелку. На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте еще 3-4 минуты. В конце добавьте болгарский перец, соль, сахар и жарьте до мягкости овощей. Отложите основную часть для начинки, а оставшуюся четверть используйте для противня. В сковороду добавьте протертые помидоры и потушите несколько минут.
 
5. Раскатайте тесто в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Равномерно распределите фарш, оставляя края без начинки. Выложите сверху овощи: морковь, перец и баклажаны. Аккуратно сверните тесто с начинкой в плотный рулет.
 
6. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной около 2-3 см. Один край обмакните в муку. На противень выложите отложенные овощи.
 
7. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложите нарезанные рулетики и обжаривайте до золотистой корочки с той стороны, которую обмакивали в муке.
 
8. Переложите рулеты в противень с овощами, добавьте немного воды для пара, накройте фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 210°C духовку. Через 10-15 минут уменьшите температуру до 180°C и готовьте еще 30-40 минут до полной готовности.
 

Пошаговый фоторецепт приготовления ленивых пельменей:

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Подавайте блюдо как основное, дополнив аджикой или другим любимым соусом. Это идеальный вариант для сытного ужина!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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душапоёт   обратиться по имени Четверг, 15 Августа 2024 г. 19:54 (ссылка)
лучше уж сделать настоящие неленивые пельмени, чем эти китайско-французские рулеты!
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