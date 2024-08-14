Пельмени — это любимое блюдо многих, но их лепка может занять много времени. Мы упростим процесс: просто распределим фарш по тесту, свернем в рулет и нарежем на кусочки. Таким образом, мы получим ленивый вариант пельменей.

**Ингредиенты:**

- Фарш (любой) — 500 г

- Куриное яйцо — 1 шт

- Репчатый лук — 2 шт

- Морковь — 1 шт

- Баклажан — 1 шт

- Сладкий болгарский перец — 1 шт

- Перекрученные помидоры — 1 ст.

- Зелень петрушки

- Чеснок

- Соль и специи — по вкусу

- Мука — 350 г

- Молоко — 250 мл

**Приготовление ленивых пельменей:**

1. В глубокой миске смешайте 250 мл молока, соль и яйцо. Взбейте венчиком. Постепенно добавляйте муку, пока не получится густое блинное тесто. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до загустения. Перелейте в другую миску и добавьте оставшуюся муку, замешивая тесто до однородного состояния. Оно должно быть плотным, но мягким. Накройте пленкой и оставьте на 20 минут.

2. Очистите и мелко нарежьте один лук и чеснок. Измельчите их в мясорубке или блендере. Смешайте с фаршем, добавьте соль, специи и зелень, тщательно перемешайте.

3. Нарежьте баклажаны тонкими пластинами, посолите и дайте им выделить сок. Промойте и обсушите. Мелко нарежьте второй лук, натрите морковь на крупной терке, а болгарский перец нарежьте соломкой.

4. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте баклажаны до золотистого цвета и выложите на тарелку. На той же сковороде обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и готовьте еще 3-4 минуты. В конце добавьте болгарский перец, соль, сахар и жарьте до мягкости овощей. Отложите основную часть для начинки, а оставшуюся четверть используйте для противня. В сковороду добавьте протертые помидоры и потушите несколько минут.

5. Раскатайте тесто в тонкий пласт на присыпанной мукой поверхности. Равномерно распределите фарш, оставляя края без начинки. Выложите сверху овощи: морковь, перец и баклажаны. Аккуратно сверните тесто с начинкой в плотный рулет.

6. Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной около 2-3 см. Один край обмакните в муку. На противень выложите отложенные овощи.

7. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выложите нарезанные рулетики и обжаривайте до золотистой корочки с той стороны, которую обмакивали в муке.

8. Переложите рулеты в противень с овощами, добавьте немного воды для пара, накройте фольгой и поставьте в предварительно разогретую до 210°C духовку. Через 10-15 минут уменьшите температуру до 180°C и готовьте еще 30-40 минут до полной готовности.

Пошаговый фоторецепт приготовления ленивых пельменей:



2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.



Подавайте блюдо как основное, дополнив аджикой или другим любимым соусом. Это идеальный вариант для сытного ужина!