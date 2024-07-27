Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, что курица, запеченная в духовке, может получиться сухой. Однако мы приготовим сочные куриные бедра с хрустящей корочкой, замариновав их в ряженке и насадив на деревянные шпажки перед запеканием.

Ингредиенты:

- 6 крупных куриных бедер

- 150 мл ряженки

- 2 столовые ложки растительного масла

- 2 зубчика чеснока

- 1 чайная ложка паприки

- 1/2 чайной ложки черного перца

- 1/2 чайной ложки итальянских трав

- Соль по вкусу

Приготовление:

1. Удалите кости из куриных бедер (или используйте готовые бескостные). Поместите их в глубокую миску и посыпьте специями: паприкой, черным перцем, итальянскими травами и солью. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и растительное масло — оно поможет специям лучше впитаться.

2. Залейте курицу ряженкой, чтобы она стала нежной и сочной. Оставьте мариноваться на час. Для более насыщенного вкуса можно замариновать курицу на ночь и готовить на следующий день.

3. Насадите куриные кусочки на две параллельные деревянные шпажки. Кусочки можно размещать плотно, но оставьте немного места на концах шпажек. Застелите противень фольгой, установите решетку и выложите на нее курицу на шпажках.

4. Разогрейте духовку до 200°C. Поместите противень в духовку и запекайте курицу 30 минут с одной стороны. Затем переверните и готовьте еще 20 минут с другой стороны. Лишний жир стечет, а курица приобретет ароматный копченый вкус. Подавайте блюдо с отварным картофелем и свежим салатом.

Примечание: Чтобы избежать подгорания деревянных шпажек в духовке, замочите их в воде на 30 минут перед использованием. Это сделает процесс приготовления более безопасным.

Фоторецепт приготовления:

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Видео рецепт:





