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Заливаем куриные бедра ряженкой и нанизываем на шпажки - вкуснее курицы не бывает!

Суббота, 27 Июля 2024 г. 08:00 + в цитатник

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Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, что курица, запеченная в духовке, может получиться сухой. Однако мы приготовим сочные куриные бедра с хрустящей корочкой, замариновав их в ряженке и насадив на деревянные шпажки перед запеканием.
 
 
Ингредиенты:
 
- 6 крупных куриных бедер
- 150 мл ряженки
- 2 столовые ложки растительного масла
- 2 зубчика чеснока
- 1 чайная ложка паприки
- 1/2 чайной ложки черного перца
- 1/2 чайной ложки итальянских трав
- Соль по вкусу
 
Приготовление:
 
1. Удалите кости из куриных бедер (или используйте готовые бескостные). Поместите их в глубокую миску и посыпьте специями: паприкой, черным перцем, итальянскими травами и солью. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и растительное масло — оно поможет специям лучше впитаться.
 
2. Залейте курицу ряженкой, чтобы она стала нежной и сочной. Оставьте мариноваться на час. Для более насыщенного вкуса можно замариновать курицу на ночь и готовить на следующий день.
 
3. Насадите куриные кусочки на две параллельные деревянные шпажки. Кусочки можно размещать плотно, но оставьте немного места на концах шпажек. Застелите противень фольгой, установите решетку и выложите на нее курицу на шпажках.
 
4. Разогрейте духовку до 200°C. Поместите противень в духовку и запекайте курицу 30 минут с одной стороны. Затем переверните и готовьте еще 20 минут с другой стороны. Лишний жир стечет, а курица приобретет ароматный копченый вкус. Подавайте блюдо с отварным картофелем и свежим салатом.
 
Примечание: Чтобы избежать подгорания деревянных шпажек в духовке, замочите их в воде на 30 минут перед использованием. Это сделает процесс приготовления более безопасным.

Фоторецепт приготовления:

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Видео рецепт:



Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 11 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 27 Июля 2024 г. 08:09 (ссылка)
Спасибо.
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Воскресенье, 28 Июля 2024 г. 14:39 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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