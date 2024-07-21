Этот рецепт просто уникален! Пирожки получаются идеальными у каждого, кто их готовит. Я успеваю испечь целую гору пирожков, пока чайник закипает. Они такие объемные, не опадают и долго остаются свежими. Этот рецепт можно назвать "спасением, когда неожиданно появляются гости".

✅ Сегодня я хочу поделиться удивительным, невероятно быстрым и простым рецептом "ленивых" пирожков без дрожжей. Они настолько вкусные, что никто им не устоит. Хоть их готовка максимально проста, есть некоторые хитрости, которые стоит знать.

Мой рецепт собрал более миллиона просмотров и десятки тысяч лайков.

Давайте начнем готовить!

Обратите внимание, что полный список продуктов и их вес будет доступен в конце статьи.

Я смешиваю кефир с солью, сахаром и яйцом, хорошо размешивая обычной вилкой.

1-я хитрость: используйте теплый кефир, но не горячий. Никогда не используйте холодный кефир, иначе пирожки не будут такими объемными.

2-я хитрость: добавьте сахара буквально чайную ложку, избегайте излишества. Слишком много сахара может помешать пирожкам подняться.

Затем просейте муку и добавьте ее в тесто.

3-я хитрость: если планируете есть пирожки позже и хотите, чтобы они оставались мягкими, замените часть муки крахмалом (200 г муки и 50 г крахмала). Это сохранит пирожки мягкими после остывания.

Тесто должно быть достаточно густым, еле-еле стекающим с вилки. Я обычно замешиваю его вилкой, и пирожки всегда получаются отличными.

4-я хитрость: добавьте соду только перед началом приготовления. Не добавляйте соду заранее и не тушите ее. Верьте мне, пирожки будут просто невероятно объемными.

Я делаю начинку для пирожков! Сегодня у меня начинка из финского сервелата с ароматным запахом копчения и зеленью.

Я нарезаю колбасу на кубики и мелко нарезаю зелень, затем добавляю их в тесто и перемешиваю.

В сковороде разогреваем достаточное количество масла (пирожки его не впитывают, но хорошо обжариваются и не остаются сырыми внутри).

На каждый пирожок я кладу столовую ложку теста с горкой. Чтобы пирожки быстро готовились, я использую две сковородки одновременно.

Это очень удобно.

Пирожки жарятся на слабом огне по полторы-две минуты с каждой стороны под крышкой. Это очень важно.

Фоторецепт приготовления ленивых пирожков:

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Вот такие "ленивые" пирожки можно приготовить очень быстро. Они такие объемные, воздушные, ароматные и невероятно вкусные.

Попробуйте! Приятного аппетита!

Как вам такой быстрый рецепт? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и поставьте лайк под этой статьей. Так я узнаю, что вам нравятся простые и быстрые рецепты. Спасибо.

Продукты для пышных ленивых пирожков:

Кефир - 300 мл

Соль - 0,5 ч. л

Сахар - 1 ч. л

Мука - 200 г

Крахмал - 50 г

Яйцо - 1 шт.

Сода - 0,5 ч. л

✔️Начинка:

Колбаса - 200 г

Зелень - пучок