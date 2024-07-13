Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! - (0)

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! Человек часто отмахивается...

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Неизвестная_Планета Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Огурцы "Гусарские": вкуснее обычных малосольных и готовятся моментально!

Суббота, 13 Июля 2024 г. 08:18 + в цитатник

Screen Shot 07-11-24 at 08.03 PM (700x443, 451Kb)

Эти огурцы в стиле гусарском - отличный выбор закуски, объединяющей свежий вкус овощей с ароматными специями. Простота приготовления делает этот рецепт идеальным для быстрого и вкусного перекуса.
 
 
Ингредиенты для огурцов по-гусарски:
 
500-600 г свежих огурцов,
пучок укропа,
2-3 зубчика чеснока,
2 гвоздики,
3-4 горошины душистого перца,
красный молотый жгучий перец по вкусу,
1 чайная ложка соли,
2 чайные ложки сахара,
1 столовая ложка 9%-ного столового уксуса,
40-50 мл растительного масла.
 
Приготовление гусарских огурчиков:
 
Нарежьте огурцы на половинки или четвертинки, удалив хвостики.
 
Мелко нарежьте укроп и чеснок, добавьте к огурцам.
 
Разомните гвоздику и душистый перец, добавьте к огурцам.
 
Посыпьте огурцы солью, сахаром, добавьте уксус.
 
Хорошо перемешайте.
 
Разогрейте растительное масло до горячего состояния и добавьте к огурцам, еще раз перемешайте.
 
Оставьте в холодильнике на 3 часа для маринования.

Фоторецепт приготовления огурцов по-гусарски:

2.
Screen Shot 07-11-24 at 08.03 PM 001 (682x421, 580Kb)

3.
Screen Shot 07-11-24 at 08.03 PM 002 (682x421, 655Kb)

4.
Screen Shot 07-11-24 at 08.04 PM (682x421, 697Kb)

Огурцы готовы к подаче. Чем дольше они пропитываются, тем насыщеннее становится вкус.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Консервация/заготовки
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
Метки:  

Процитировано 14 раз
Понравилось: 16 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте