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Супер-сочная куриная грудка как в ресторане!

Четверг, 11 Июля 2024 г. 07:56 + в цитатник

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Превратите обычную куриную грудку, которая по вкусу может показаться нейтральной, в изысканное ресторанное блюдо всего за несколько простых шагов. В отличие от многих других рецептов, этот не требует особых навыков или много времени на приготовление - всего лишь 10 минут, и вы сможете удивить своих близких вкуснейшим ужином.
 
 
Ингредиенты:
 
Две небольшие или одна средняя куриная грудка (весом примерно 300-400 г)
Оливковое масло (для смазывания формы и приправы)
Смесь сухой зелени (соль, укроп, зеленый лук, петрушка)
Свежемолотый перец
Томатная паста (примерно 200 г)
Тертый сыр (предпочтительно моцарелла, примерно 200 г)
 
Как приготовить сочную куриную грудку:
 
1. Очистите куриную грудку от лишних жиров и пленок. Нарежьте грудку вдоль на тонкие пластины толщиной примерно 5-8 мм. Это поможет мясу равномерно пропитаться приправами и соусом.
 
2. Возьмите форму для запекания и смажьте ее оливковым маслом, равномерно распределяя по всему дну. Это предотвратит прилипание блюда к форме. Выложите на дно формы нарезанные куриные пластины. Сбрызните пластины грудки оливковым маслом. Посыпьте смесью сухой зелени (соль, укроп, зеленый лук, петрушка) и свежемолотым перцем для добавления аромата и вкуса.
 
3. Нанесите томатную пасту на каждый кусок курицы, равномерно распределяя по поверхности. Можно использовать заднюю часть ложки или кисточку для удобства.
 
4. Покройте каждую порцию тертым сыром. Используйте моцареллу или другой сыр, который хорошо плавится и подходит для запекания. По желанию посыпьте сверху еще немного сухой зелени для украшения и добавления дополнительного аромата.
 
5. Поместите форму с грудкой в предварительно разогретую духовку до 190 градусов. Запекайте блюдо в течение 20 минут (или дольше, если куриные пластины толще 8 мм), пока сыр не станет золотистым и не расплавится.
 
Фоторецепт приготовления сочной куриной грудки:


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 Готовую сочную куриную грудку подайте горячей с пюре, овощным гарниром или как самостоятельное блюдо. По желанию, можно добавить сок, который образуется в форме в процессе запекания, для большей сочности. Этот рецепт превратит обычную куриную грудку в сочное, ароматное и восхитительно вкусное блюдо, которое точно придется по вкусу всей вашей семье!

Приятного аппетита!

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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