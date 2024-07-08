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Легкий и ароматный летний суп с сырными шариками!

Понедельник, 08 Июля 2024 г. 08:04 + в цитатник

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Приготовление этого супа требует немного времени, но результат порадует вас. Нежные сырные шарики, ароматный куриный бульон и свежие овощи создадут уникальный вкус.
 
 
Ингредиенты:
 
400 г куриного филе,
1 лук,
1 морковь,
100 г сыра,
1 яйцо,
укроп,
20 г сливочного масла,
около 100 г пшеничной муки,
450 г картофеля,
соль,
лавровый лист,
молотый черный перец.
 
Приготовление летнего супа с сырными шариками:
 
Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уберите пену. Добавьте лук и половину моркови. Посолите и варите на медленном огне. 
 
Для сырных шариков: Тертый сыр смешайте с яйцом, укропом и маслом. Добавьте муку и замесите тесто. Охладите его. 
 
Овощи: Нарежьте картофель. Добавьте его в бульон после 20 минут варки мяса и варите еще 10 минут.
 
Формирование шариков: Сформируйте из теста небольшие шарики и добавьте их в суп. 
 
Завершение: Добавьте тертую морковь, лавровый лист и перец в суп. Варите еще 7 минут, затем уберите лук и морковь. Посыпьте укропом и варите еще 1-2 минуты.

Фоторецепт приготовления летнего супа с сырными шариками:

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Видеорецепт приготовления супа:

 


 
Этот легкий и сытный суп подойдет для любого времени года. Попробуйте его приготовить — он станет вашим любимым блюдом.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Супы,окрошки,холодники
Метки:  

Процитировано 8 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 08 Июля 2024 г. 11:28 (ссылка)
Спасибо.
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