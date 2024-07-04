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Новый рецепт из кабачков - вкуснейшая кабачковая лазанья с видеорецептом!

Четверг, 04 Июля 2024 г. 08:11 + в цитатник

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Кабачковая лазанья - это легкое и вкусное блюдо, которое сочетает свежесть кабачков с насыщенным вкусом мясного соуса. Этот рецепт лазаньи порадует вас изысканным вкусом и нежной текстурой, идеально подходящими для летнего обеда или ужина.
 
 
Ингредиенты:
 
- 400 г мясного фарша (индейка и свинина)
- 200 г лука
- 500 г помидоров
- 3 кабачка
- 150 г сыра
- 1 ст. ложка томатной пасты
- 2-3 зубчика чеснока
- Соль, смесь перцев, прованские травы
- Растительное масло

Приготовление кабачковой лазаньи:

Если у вас нет готового фарша, нарежьте мясо острым ножом и пропустите его через мясорубку, чтобы получить 400 г фарша. Остаток фарша можно упаковать и заморозить для будущего использования.
 
Для приготовления помидоров:
 
Поместите помидоры на 1-1,5 минуты в кипящую воду, затем переложите их в холодную воду, снимите кожицу и нарежьте кубиками.
 
Подготовка лука и кабачков:
 
Очистите и нарежьте лук (200 г). Помойте кабачки и нарежьте их тонкими пластинами.
 
Приготовление соуса:
 
Разогрейте масло в глубокой сковороде, добавьте лук и жарьте до мягкости. Затем добавьте помидоры и тушите 3 минуты. Добавьте фарш (400 г) и тушите до готовности, добавив соль, смесь перцев, прованские травы и томатную пасту. По желанию, добавьте щепотку сахара и немного воды.
 
Приготовление кабачков:
 
Обжарьте кабачки на небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета с обеих сторон. Для более диетического варианта можно проварить кабачки в воде или запечь в духовке.
 
Сборка лазаньи:
 
Смажьте противень маслом. Выложите слой кабачков, затем фарш, посыпьте тертым сыром. Повторите слои до окончания ингредиентов, завершив слоем сыра. Запекайте лазанью в духовке при 180°С в течение 20 минут.
 
Пошаговый фоторецепт приготовления кабачковой лазаньи:


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Видеорецепт приготовления кабачковой лазаньи:

 



 

Подавайте лазанью горячей. Она хорошо держит форму и обладает изумительным вкусом.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 19 раз
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Radeia   обратиться по имени Четверг, 04 Июля 2024 г. 09:06 (ссылка)
Благодарю за интересный рецепт!
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