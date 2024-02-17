Приготовить сочные, аппетитные котлеты можно и без фарша, взяв за основу простую капусту. Котлеты получатся гарантировано вкусными и очень сытными. Одна из главных тонкостей рецепта в том, что мы добавили к капусте белые грибы.

Ингредиенты:

Капуста - 1 небольшой кочан

Лавровый лист - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Сушеные белые грибы - 10 г

Чеснок - 2-3 зубчика

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Приправа для рыбы - 1 ч. ложка

Мука - 1,5 ст. ложки

Манка - 2 ст. ложки

Зеленый лук

Белые грибы сухие

Приготовление:

Капусту разбираем на листья, а кочан удаляем. В подсоленной воде с лавровым листом отвариваем листья до мягкости, затем сливаем воду и пропускаем листья через мясорубку или пробиваем блендером. Отжимаем капустную массу от лишнего сока. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле, а затем соединяем с капустой. Грибы замачиваем в небольшом количестве воды и когда они набухнут, нарезаем их и добавляем к капусте.

Воду из-под грибов не выливайте, она пригодится для соуса. Еще раз измельчаем капусту, лук и грибы, солим их, перчим и добавляем к ним измельченный чеснок, приправы, муку и манку. Все перемешиваем и формируем котлеты. Жарим их на растительном масле с обеих сторон до готовности.

И приготовим соус к котлетам. Доводим до кипения воду из-под грибов, добавляем в нее сахар и соевый соус. Затем смешиваем грибную воду с майонезом и перемешиваем. Этот соус подаем к котлетам.

Фоторецепт приготовления котлет:



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Поливать котлеты приготовленным соусом нужно обязательно уже при подаче. Затем присыпьте их мелко нарезанным зеленым луком.