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Тающие во рту и сочные котлеты без мяса + вкусный соус к ним!

Суббота, 17 Февраля 2024 г. 08:04 + в цитатник

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Приготовить сочные, аппетитные котлеты можно и без фарша, взяв за основу простую капусту. Котлеты получатся гарантировано вкусными и очень сытными. Одна из главных тонкостей рецепта в том, что мы добавили к капусте белые грибы.
 
 
Ингредиенты:
 
Капуста - 1 небольшой кочан
Лавровый лист - 2 шт.
Лук - 2 шт.
Сушеные белые грибы - 10 г
Чеснок - 2-3 зубчика
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Приправа для рыбы - 1 ч. ложка
Мука - 1,5 ст. ложки
Манка - 2 ст. ложки
Зеленый лук
Белые грибы сухие
 
Приготовление:
 
Капусту разбираем на листья, а кочан удаляем. В подсоленной воде с лавровым листом отвариваем листья до мягкости, затем сливаем воду и пропускаем листья через мясорубку или пробиваем блендером. Отжимаем капустную массу от лишнего сока. Лук нарезаем мелкими кубиками и обжариваем на растительном масле, а затем соединяем с капустой. Грибы замачиваем в небольшом количестве воды и когда они набухнут, нарезаем их и добавляем к капусте.
 
Воду из-под грибов не выливайте, она пригодится для соуса. Еще раз измельчаем капусту, лук и грибы, солим их, перчим и добавляем к ним измельченный чеснок, приправы, муку и манку. Все перемешиваем и формируем котлеты. Жарим их на растительном масле с обеих сторон до готовности.
 
И приготовим соус к котлетам. Доводим до кипения воду из-под грибов, добавляем в нее сахар и соевый соус. Затем смешиваем грибную воду с майонезом и перемешиваем. Этот соус подаем к котлетам.

Фоторецепт приготовления котлет:

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Поливать котлеты приготовленным соусом нужно обязательно уже при подаче. Затем присыпьте их мелко нарезанным зеленым луком.
 
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Постный стол
Метки:  

Процитировано 9 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 17 Февраля 2024 г. 10:02 (ссылка)
Спасибо.
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