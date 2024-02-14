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Готовим из половинок яблок шикарный быстрый пирог!

Среда, 14 Февраля 2024 г. 08:04 + в цитатник

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Превращаем половинки яблок в шикарный пирог. Готовится проще простого: кладем на лист теста, а сверху закрываем вторым

Нежный яблочный пирог по восточному рецепту без преувеличения понравится абсолютно всем. Секрет рецепта в том, что здесь яблоки кладутся сразу по половинке и просто накрываются листом теста.
 
 
Ингредиенты:
 
Сметана 150 г
Яичный желток 2 шт.
Сахар 100 г
Мука 400 г
Разрыхлитель 1 ч. л
Сливочное масло 200 г 
Яблоко 6 шт.
Яичный белок 1 шт.
Корица по вкусу
Сахарная пудра по вкусу
 
Приготовление:
 
Сначала приготовим тесто. В глубокой тарелке смешиваем сметану, два желтка, 100 г сахара и взбиваем до однородной массы. В другую миску просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, ванильный сахар и перемешиваем. Добавляем сюда 200 г сливочного масла и снова перемешиваем. Теперь выливаем сюда сметанную смесь и вымешиваем тесто. Даем тесту отдохнуть 20 минут под пленкой в холодильнике.
 
В это время подготовим яблоки. Моем их, очищаем от кожуры, вырезаем сердцевины и разрезаем каждое на две половинки. Обваливаем яблоки в сахаре и корице. Достаем тесто и разрезаем его на две части. Раскатываем одну часть и выкладываем на нее яблоки сердцевиной вниз.
 
Смазываем все белком. Вторую часть теста тоже раскатываем и накрываем ею пирог. Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

Фоторецепт приготовления быстрого яблочного пирога:
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Уже перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой. Не помешает здесь и шарик мороженого.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
Метки:  

Процитировано 10 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 14 Февраля 2024 г. 09:01 (ссылка)
Спасибо.
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