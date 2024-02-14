Превращаем половинки яблок в шикарный пирог. Готовится проще простого: кладем на лист теста, а сверху закрываем вторым

Нежный яблочный пирог по восточному рецепту без преувеличения понравится абсолютно всем. Секрет рецепта в том, что здесь яблоки кладутся сразу по половинке и просто накрываются листом теста.

Ингредиенты:

Сметана 150 г

Яичный желток 2 шт.

Сахар 100 г

Мука 400 г

Разрыхлитель 1 ч. л

Сливочное масло 200 г

Яблоко 6 шт.

Яичный белок 1 шт.

Корица по вкусу

Сахарная пудра по вкусу

Приготовление:

Сначала приготовим тесто. В глубокой тарелке смешиваем сметану, два желтка, 100 г сахара и взбиваем до однородной массы. В другую миску просеиваем муку, добавляем разрыхлитель, ванильный сахар и перемешиваем. Добавляем сюда 200 г сливочного масла и снова перемешиваем. Теперь выливаем сюда сметанную смесь и вымешиваем тесто. Даем тесту отдохнуть 20 минут под пленкой в холодильнике.

В это время подготовим яблоки. Моем их, очищаем от кожуры, вырезаем сердцевины и разрезаем каждое на две половинки. Обваливаем яблоки в сахаре и корице. Достаем тесто и разрезаем его на две части. Раскатываем одну часть и выкладываем на нее яблоки сердцевиной вниз.

Смазываем все белком. Вторую часть теста тоже раскатываем и накрываем ею пирог. Выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

Фоторецепт приготовления быстрого яблочного пирога:

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Уже перед подачей посыпьте пирог сахарной пудрой. Не помешает здесь и шарик мороженого.