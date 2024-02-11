Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! - (0)

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! Человек часто отмахивается...

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Неизвестная_Планета Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Превращаем пельмени в царское блюдо - не варим, а добавляем соус и отправляем в духовку!

Воскресенье, 11 Февраля 2024 г. 08:01 + в цитатник

Screen Shot 02-09-24 at 08.16 PM (700x436, 372Kb)

Пельмени часто рассматриваются как простое и удобное блюдо на каждый день, несмотря на свой вкус. Однако, можно придать пельменям статус настоящего деликатеса: вместо традиционного варения, мы предлагаем залить их острым домашним соусом, запечь в духовке и подать, приправив натертым сыром.
 
 
Ингредиенты:
 
 Пельмени - 900 г 
 Лук - 2 шт
 Томатная паста - 500 г
 Сметана - 180 г
 Итальянские травы - по вкусу
 Молотый кориандр - по вкусу
 Черный перец - по вкусу
 Соль - по вкусу
 Сыр - для посыпки перед подачей
 
Шаги приготовления:
 
1. Подготовка Острого Томатного Соуса. Луковицы нарежьте и поместите в блендер, превратив их в пюре.
 
2. В глубокой миске соедините луковое пюре, томатную пасту и сметану. Добавьте итальянские травы, молотый кориандр, черный перец и соль. Тщательно перемешайте.
 
3. Пельмени распределите равномерно в один слой в форме для запекания. Соусом равномерно покройте пельмени.
 
4. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Форму с пельменями и соусом поместите в духовку на 40 минут.
 
5. Горячие пельмени посыпьте натертым сыром перед подачей. Этот рецепт превращает обычные пельмени в утонченное блюдо с острым томатным соусом и сыром, придавая им неповторимый вкус и аромат.
 
Фоторецепт приготовления пельменей:

2.
Screen Shot 02-09-24 at 08.16 PM 001 (699x398, 553Kb)

3.
Screen Shot 02-09-24 at 08.17 PM (699x398, 661Kb)

4.
Screen Shot 02-09-24 at 08.17 PM 001 (699x421, 621Kb)

5.
Screen Shot 02-09-24 at 08.17 PM 002 (699x350, 501Kb)

6.
Screen Shot 02-09-24 at 08.17 PM 003 (699x414, 685Kb)

Примечание:
 
Используйте качественные замороженные пельмени или, при наличии времени, приготовьте их вручную так будет еще вкуснее.

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Воскресенье, 11 Февраля 2024 г. 20:24 (ссылка)
Думаю, это будет вкусно.
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Понедельник, 12 Февраля 2024 г. 12:28 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте