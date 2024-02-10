Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! - (0)

Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! Человек часто отмахивается...

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Неизвестная_Планета Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Трем яблоки теркой, добавляем яйца и готовим полезные и вкусные оладьи!

Суббота, 10 Февраля 2024 г. 08:01 + в цитатник

Screen Shot 02-09-24 at 06.15 PM (700x456, 460Kb)

Рецепт воздушных яблочных оладий снижает количество теста и увеличивает пользу, делая этот десерт менее вредным для фигуры. Вместо обычного теста мы используем тертые яблоки и добавляем всего два яйца. Это не только сокращает калорийность, но и улучшает вкус блюда. Возможность наслаждаться этими оладьями даже вечером без опасений за вес – дополнительный плюс.
 
 
Ингредиенты:
 
 5 крупных яблок
 2 яйца
 100 г сахара
 5 ст л муки
 Щепотка соли
 Растительное масло для жарки
 
Как приготовить яблочные оладьи:
 
1. Натрите яблоки на крупной терке прямо в глубокой миске.
 
2. Добавьте яйца, сахар, муку и щепотку соли в миску с тертыми яблоками. Перемешивайте лопаточкой до получения однородной массы.
 
3. Разогрейте сковороду и порционно выкладывайте смесь ложкой. Обратите внимание, что оладьи готовятся всего за 3-4 минуты с каждой стороны.
 
4. Подавайте оладьи со сметаной, медом или вареньем для дополнительного вкуса.

Фоторецепт приготовления яблочных оладьев:

2.
Screen Shot 02-09-24 at 06.15 PM 001 (700x431, 320Kb)

3.
Screen Shot 02-09-24 at 06.16 PM (700x431, 403Kb)

4.
Screen Shot 02-09-24 at 06.16 PM 001 (700x431, 393Kb)

5.
Screen Shot 02-09-24 at 06.16 PM 002 (700x431, 448Kb)

6.
Screen Shot 02-09-24 at 06.16 PM 003 (700x431, 453Kb)

Не бойтесь творчески подходить к процессу готовки - для разнообразия вкусов добавьте в тесто немного цитрусового апельсинового или лимонного цедра. Этот свежий цитрусовый оттенок выделит естественную сладость яблок и придаст вашим оладьям удивительный аромат.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 4 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте