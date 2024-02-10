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Трем яблоки теркой, добавляем яйца и готовим полезные и вкусные оладьи!
Фоторецепт приготовления яблочных оладьев:
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Не бойтесь творчески подходить к процессу готовки - для разнообразия вкусов добавьте в тесто немного цитрусового апельсинового или лимонного цедра. Этот свежий цитрусовый оттенок выделит естественную сладость яблок и придаст вашим оладьям удивительный аромат.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
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