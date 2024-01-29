Расскажу, как салат из свёклы сделать не просто вкусным, а очень вкусным (все дело в простой заправке). Обычному салату из свёклы добавляю замечательный вкус с помощью заправки. Замешивается заправка за несколько минут, состоит из простых продуктов, которые всегда есть в наличии. С ней готовлю разные салаты (многими рецептами уже делилась). Свёклу для салата можно предварительно отварить или запечь.

Расскажу, как запекаю свёклу в пергаменте.

1. Свёклу среднего размера (2 шт.) промываем, просушиваем и выкладываем по одной на листы пергамента. Поливаем растительным маслом (по 1 ч. л.), посыпаем солью (по 1 щепотке), сахаром (по 1 щепотке), молотым перцем (по 1 щепотке) и растираем по всей поверхности.

2. Заворачиваем свёклу в пергамент, как конфетку, перекладываем в форму и запекаем в разогретой духовке при 180 градусах 1 час 20 минут (может потребоваться чуть меньше времени, на готовность проверяем зубочисткой). Свёкла получается очень ароматная и вкусная. Остужаем.

3. Очищенную свеклу измельчаем соломкой на терке для корейской моркови. Конечно, салат можно готовить и из вареной свёклы.

4. В небольшую миску выкладываем пропущенный через пресс чеснок (1 зубчик), острую горчицу (1 ч. л.) и сахар (1 ч. л., можно заменить на мед). Добавляем растительное масло (3 ст. л.), сок лимона (1,5 ст. л.) и сушеные травы (у меня 1 щепотка прованских трав). Можно добавлять сушеный орегано, базилик, кориандр или хмели-сунели и т. д. Хорошо перемешиваем и заправка готова.

5. Свёклу солим и добавляем в нее заправку. Хорошо перемешиваем и салат готов. Если есть время, то даем 15 минут постоять в холодильнике.

Фоторецепт приготовления вкусного салата из свеклы:



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Ингредиенты

2 шт. свёклы (средняя)

1 зубчик чеснока

3 ст. л. растительного масла (+ для свёклы)

1,5 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. острой горчицы

1 ч. л. сахара (+ для свёклы)

1/3 ч. л. смеси трав

по вкусу соль

Салат из свёклы с чесночно-горчичной заправкой получается в меру острым, сочным, ароматным с замечательным вкусом. Сладковатый вкус свёклы приглушается лимонным соком, плюс приятный вкус горчицы, трав и чеснока — это вкусно.

Приятного аппетита!!!