Полезный дневник для самотерапии от известного психолога! Человек часто отмахивается...Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)
Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)
Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве Во ..."Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)
"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра ...Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)
Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...
|
Простой салат из свёклы - готовлю его не просто вкусным, а очень вкусным и полезным!
Фоторецепт приготовления вкусного салата из свеклы:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Салат из свёклы с чесночно-горчичной заправкой получается в меру острым, сочным, ароматным с замечательным вкусом. Сладковатый вкус свёклы приглушается лимонным соком, плюс приятный вкус горчицы, трав и чеснока — это вкусно.
Приятного аппетита!!!
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]