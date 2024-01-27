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Сочные домашние пирожки с курицей в духовке на сметанном тесте - фоторецепт приготовления!

Суббота, 27 Января 2024 г. 08:07 + в цитатник

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Пирожки пеку часто и люблю, чтобы начинки было много. Тесто делаю разное по настроению. Когда есть время, то можно с дрожжевым и со слоеным повозиться. А если некогда, то замешиваю без дрожжей за 5 минут. Из него печь можно сразу. Называю такое тесто "минутка". Оно мягкое, податливое. Для пирожков, в которых начинки больше, чем теста, подходит идеально. И главное - быстро и просто.
 
 
Ингредиенты на 8 шт. пирожков:
 
Мука - 250 гр 
Сливочное масло - 100 гр 
Сметана 15% - 100 гр 
Сахар - 1/2 ст.л. 
Соль - 1/2 ч.л. 
Разрыхлитель - 1 ч.л. 
Яйцо для смазывания 
Куриный фарш - 400 гр 
Репчатый лук - 200 гр 
Соль, перец, зира - по вкусу
 
Как приготовить сочные пирожки с курицей:
 
Растапливаю сливочное масло, даю остыть, чтобы не было горячим. Добавляю сметану, соль и сахар. Сметана комнатной температуры. Все перемешиваю, чтобы сахар растворился. Смесь получается по ощущениям как крем, белая и нежная.
 
Муку смешиваю с разрыхлителем. Просеиваю в сметанную смесь.
 
Перемешиваю ложкой и быстро вымешиваю руками. Тесто получается маслянистое, мягкое, но к рукам почти не липнет. Уходит на это 5 минут. Кладу в пакет и в морозилку, чтобы немного охладилось. А в это время делаю начинку.
 
Начинка идет любая, хоть мясная, хоть сладкая. Тут у меня куриная. Смешиваю куриный фарш и лук. Солю, перчу, добавляю зиру. Как следует проминаю руками. Все, начинка готова. И тесто как раз охладилось.
 
Тесто делю на части, формирую шарики и раскатываю. Укладываю фарш.
 
Леплю пирожки с защипом сверху. Всего выходит 8 штук. Они большие. Выкладываю на противень с пергаментом, смазываю яйцом.
 
Выпекаю при 180 С примерно 40-45 минут. Духовку разогреваю заранее.

Фоторецепт приготовления пирожков с курицей в духовке:

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Вот такие пирожки. Тесто с румяной корочкой, внутри мягкое.
 
Начинки много и она сочная. Все, как я люблю. И домашним нравится.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 14 раз
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Лювена7   обратиться по имени Воскресенье, 28 Января 2024 г. 08:35 (ссылка)
Спасибо, за вкусный и быстрый рецепт.
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