Пирожки пеку часто и люблю, чтобы начинки было много. Тесто делаю разное по настроению. Когда есть время, то можно с дрожжевым и со слоеным повозиться. А если некогда, то замешиваю без дрожжей за 5 минут. Из него печь можно сразу. Называю такое тесто "минутка". Оно мягкое, податливое. Для пирожков, в которых начинки больше, чем теста, подходит идеально. И главное - быстро и просто.

Ингредиенты на 8 шт. пирожков: Мука - 250 гр Сливочное масло - 100 гр Сметана 15% - 100 гр Сахар - 1/2 ст.л. Соль - 1/2 ч.л. Разрыхлитель - 1 ч.л. Яйцо для смазывания Куриный фарш - 400 гр Репчатый лук - 200 гр Соль, перец, зира - по вкусу

Как приготовить сочные пирожки с курицей:

Растапливаю сливочное масло, даю остыть, чтобы не было горячим. Добавляю сметану, соль и сахар. Сметана комнатной температуры. Все перемешиваю, чтобы сахар растворился. Смесь получается по ощущениям как крем, белая и нежная.

Муку смешиваю с разрыхлителем. Просеиваю в сметанную смесь.

Перемешиваю ложкой и быстро вымешиваю руками. Тесто получается маслянистое, мягкое, но к рукам почти не липнет. Уходит на это 5 минут. Кладу в пакет и в морозилку, чтобы немного охладилось. А в это время делаю начинку.

Начинка идет любая, хоть мясная, хоть сладкая. Тут у меня куриная. Смешиваю куриный фарш и лук. Солю, перчу, добавляю зиру. Как следует проминаю руками. Все, начинка готова. И тесто как раз охладилось.

Тесто делю на части, формирую шарики и раскатываю. Укладываю фарш.

Леплю пирожки с защипом сверху. Всего выходит 8 штук. Они большие. Выкладываю на противень с пергаментом, смазываю яйцом.

Выпекаю при 180 С примерно 40-45 минут. Духовку разогреваю заранее.

Фоторецепт приготовления пирожков с курицей в духовке:

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Вот такие пирожки. Тесто с румяной корочкой, внутри мягкое.

Начинки много и она сочная. Все, как я люблю. И домашним нравится.