Маски для лица из куркумы все больше набирают популярность, они помогают решать определенные проблемы с кожей. Такие маски не содержат потенциально вредных химических веществ. Куркума — это полезная специя, которая используется в Индии на протяжении веков. Кроме того, куркума является популярным ингредиентом, играющим ключевую роль в ежедневном уходе за кожей.

Преимущества и польза куркумы для кожи

Причина, по которой многим нравится, что куркума входит в состав косметических средств для ухода за кожей, заключается в ее характерном соединении под названием куркумин. Это соединение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Куркума может уменьшить отек (воспаление) и раздражение.

Интересно

Куркума, также известная как индийский шафран, стала известна на юге Индии около 4000 лет назад. Этот регион до сих пор остается крупнейшим в мире производителем куркумы. Куркума может уменьшить гиперпигментацию

В одном из исследований было обнаружено, что крем на основе куркумы в течение четырех недель уменьшил гиперпигментацию более чем на 14%. Она может помочь в лечении акне

Благодаря своему противовоспалительному действию куркума может быть полезна при лечении акне. Экстракт куркумина также может снизить шансы появление шрамов от прыщей.

Антиоксидантные свойства куркумы

Когда речь идет об уходе за кожей, антиоксиданты помогают свободным радикалам не разрушать здоровые клетки. Это может предотвратить появление гиперпигментации, рубцов и других долгосрочных проблем с кожей

Куркума помогает сделать морщины менее заметными

В одном из исследований использовали куркуму в качестве возможного средства для лечения морщин. Она может способствовать улучшению общей текстуры кожи, что, в свою очередь, может сделать морщины менее заметными.

Маски для лица с куркумой в домашних условиях

Ключевым моментом в приготовлении маски для лица с куркумой является соединение порошка или экстракта куркумы с загустителем для получения густой текстуры.

1. Маска из нутовой муки, масла сандалового дерева и куркумы

Считается, что нутовая мука является хорошим отшелушивающим средством, которое может помочь удалить омертвевшие клетки кожи с лица.

Что вам понадобится:

2 чайные ложки нутовой муки

щепотка куркумы

1 чайная ложка масла сандалового дерева

Инструкция:

Смешайте ингредиенты в миске. Добавьте немного воды, чтобы получить густую пасту.

Нанесите пасту на все лицо и шею. Оставьте на лице на 15 минут и смойте теплой водой.

Делайте такую маску два раза в неделю.

2. Маска из молока, миндаля и куркумы

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что молоко помогает замедлить признаки старения. Между тем, миндаль известен своими омолаживающими свойствами1.

Что вам понадобится:

1 чайная ложка молока

1 чайная ложка миндального порошка

щепотка порошка куркумы

Инструкция:

Смешайте ингредиенты в миске. Равномерно нанесите на все лицо и шею. Оставьте маску на 15–20 минут. Через 20 минут вымойте лицо теплой водой. Делайте такую маску один раза в неделю.

3. Маска с йогуртом и куркумой

Молочная кислота в йогурте может помочь отшелушивать кожу2. Йогурт вместе с куркумой также могут улучшить цвет лица.

Что вам понадобится:

2 чайные ложки йогурта

1 чайная ложка косметической глины (фуллерова земля)

2 чайные ложки розовой воды

½ столовой ложки порошка куркумы

Инструкция:

Смешайте ингредиенты в миске, пока не получите густую пасту. Равномерно нанесите пасту на все лицо и шею. Оставьте маску на 15 минут и смойте теплой водой. Делайте такую маску раз в неделю.

4. Маска с алоэ вера и куркумой

Алоэ вера обладает антиоксидантными свойствами3. Такая маска может улучшить здоровье кожи и защитить ее от агрессивного воздействия окружающей среды.

Что вам понадобится:

2 чайные ложки косметической глины (фуллерова земля)

1 чайная ложка йогурта

½ чайной ложки геля алоэ вера

щепотка порошка куркумы

Инструкция:

Смешайте ингредиенты, чтобы получилась густая паста. Нанесите маску на все лицо и оставьте на 20 минут. Смойте маску прохладной водой. Делайте такую маску два раза в неделю.

5. Маска с куркумой, кукурузным крахмалом и медом





Мед является природным антиоксидантом. Кукурузный крахмал действует как связующее вещество и удерживает маску на лице.

Что вам понадобится:

¼ чайной ложки порошка куркумы

1 чайная ложка меда

2 столовые ложки кукурузного крахмала

Инструкция:

Смешайте все ингредиенты в миске и добавьте воды, чтобы получилась густая паста. Равномерно нанесите пасту на все лицо и шею. Оставьте маску на 15–20 минут. Смойте маску теплой водой. Делайте такую маску раз в неделю.

6. Идеальная маска для лица с куркумой для сияющей кожи

Эта маска для лица — Святой Грааль среди всех масок. Она содержит все, что может заставить вашу кожу сиять и чувствовать себя свежей и здоровой.

Что вам понадобится:

¼ чайной ложки порошка куркумы

½ чайной ложки миндального масла

2 чайные ложки меда

1 чайная ложка геля алоэ вера

1 чайная ложка йогурта

1 чайная ложка розовой воды

нутовая мука

Инструкция:

Смешайте все ингредиенты в миске. Нанесите маску на лицо и шею. Оставьте на 20 минут.

Смойте теплой водой и ополосните лицо холодной водой. Делайте такую маску раз в месяц.