Сегодня готовлю куриные голени в глазури. С добавлением соевого соуса и ароматного кунжутного масла. Получаются очень вкусными. Плюс в том, что в такой глазури можно запекать не только ножки, но и крылышки и бедра.

Ингредиенты: Куриные голени - 17 шт. Кунжутное масло - 1 ст.л. Яблочный уксус - 30 мл Соевый соус - 60 мл Горчица - 1 ст.л. Сахар - 2 ст.л. Крахмал кукурузный - 1 ч.л.

КАК ГОТОВИТЬ:

В подходящей емкости для маринования смешать сахар, крахмал, горчицу, уксус, соевый соус и кунжутное масло.

Добавить куриные голени и перемешать. Оставить мариноваться на 30 минут.

Переложить голени на противень (маринад оставить в миске) и убрать в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Запекать в течение 30 минут.

Пока запекаются голени, перелить маринад в сотейник, поставить на огонь и при постоянном помешивании довести до загустения.

Достать голени и смазать их глазурью при помощи кисточки. Убрать в духовку и запекать еще 7-8 минут.

Затем перевернуть голени и смазать их глазурью с другой стороны. Снова убрать в духовку на 7-8 минут.

























Всем приятного аппетита и хорошего настроения!