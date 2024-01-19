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Куриные голени в карамелизированной глазури!

Пятница, 19 Января 2024 г. 08:02 + в цитатник

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Сегодня готовлю куриные голени в глазури. С добавлением соевого соуса и ароматного кунжутного масла. Получаются очень вкусными. Плюс в том, что в такой глазури можно запекать не только ножки, но и крылышки и бедра.
 
Ингредиенты:
 
Куриные голени - 17 шт.
Кунжутное масло - 1 ст.л.
Яблочный уксус - 30 мл
Соевый соус - 60 мл
Горчица - 1 ст.л.
Сахар - 2 ст.л.
Крахмал кукурузный - 1 ч.л.
 
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
В подходящей емкости для маринования смешать сахар, крахмал, горчицу, уксус, соевый соус и кунжутное масло.
 
Добавить куриные голени и перемешать. Оставить мариноваться на 30 минут.
 
Переложить голени на противень (маринад оставить в миске) и убрать в предварительно разогретую до 190 градусов духовку. Запекать в течение 30 минут. 
 
Пока запекаются голени, перелить маринад в сотейник, поставить на огонь и при постоянном помешивании довести до загустения. 
 
Достать голени и смазать их глазурью при помощи кисточки. Убрать в духовку и запекать еще 7-8 минут. 
 
Затем перевернуть голени и смазать их глазурью с другой стороны. Снова убрать в духовку на 7-8 минут.


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Всем приятного аппетита и хорошего настроения! 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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