Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Цитатник

Праздник открытия фонтанов в Петергофе 2023 - (0)

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит потрясающий весенний праздник открытия фонтанов в Петергоф...

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве - (0)

Уретроскопия от клиники урологии «Медцентрсервис» в Москве   Во ...

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра - (0)

"Мы воюем не с Украиной, а с Големом, созданным Западом против России " - Андрей Ваджра  ...

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Неизвестная_Планета Сообщество_Любимые_ЦИТАТЫ


Насыщаемся йодом! Готовим полезный и вкусный салат с морской капустой!

Вторник, 09 Января 2024 г. 08:02 + в цитатник

Screen Shot 01-08-24 at 07.51 PM (700x468, 601Kb)

Из небольшого количества простых продуктов получается вкусный и полезный салат. Готовится он очень просто, подходит к любым вторым блюдам и в качестве перекуса. Всегда его дополняю большим количеством зелени, а для особенного вкуса добавляю нерафинированное подсолнечное масло. Это сытный и очень вкусный салат.
 
 
Порции 5
 
Время подготовки 20 минут
Время приготовления 15 минут
 
Ингредиенты
 
2 банки морской капусты (400 г)
1 небольшая банка горошка
3 ст. л. риса
1 репчатый лук
2 ст. л. растительного масла
по вкусу зелень
по вкусу соль
 
Как приготовить:
 
1. Рис отвариваем в большом количестве воды до готовности, промываем холодной водой и откидываем на дуршлаг. Консервированную морскую капусту (водоросли) слегка отжимаем и выкладываем в миску.
 
2. Добавляем в водоросли подготовленный рис (у меня он длиннозерный, можно заменить на круглый).
 
3. У консервированного горошка сливаем жидкость и отправляем в миску (вес горошка 130 г).
 
4. Лук (у меня красный) измельчаем перьями или полукольцами и выкладываем в миску.
 
5. Дополняем все большим количеством зелени (укроп, петрушка и зеленый лук).
 
6. Поливаем все нерафинированным подсолнечным маслом (добавит прекрасный вкус и аромат), немного солим, перемешиваем и салат из морских водорослей готов.

Фоторецепт приготовления салата с морской капустой:

Screen Shot 01-08-24 at 07.51 PM 001 (573x396, 620Kb)

Screen Shot 01-08-24 at 07.51 PM 002 (573x387, 583Kb)

Screen Shot 01-08-24 at 07.52 PM (569x385, 619Kb)

Screen Shot 01-08-24 at 07.52 PM 001 (569x385, 623Kb)

Screen Shot 01-08-24 at 07.52 PM 002 (569x385, 626Kb)

Screen Shot 01-08-24 at 07.52 PM 003 (569x385, 623Kb)

Screen Shot 01-08-24 at 07.52 PM 004 (569x385, 618Kb)

Салат из морской капусты и риса сразу подаем на стол.
 
Салат получается сочным, с легким хрустом, сытным с отличным ароматом и вкусом. 
 
Приятного аппетита!!!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

Mjja   обратиться по имени Среда, 10 Января 2024 г. 11:36 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте