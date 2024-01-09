Из небольшого количества простых продуктов получается вкусный и полезный салат. Готовится он очень просто, подходит к любым вторым блюдам и в качестве перекуса. Всегда его дополняю большим количеством зелени, а для особенного вкуса добавляю нерафинированное подсолнечное масло. Это сытный и очень вкусный салат.

Порции 5

Время подготовки 20 минут

Время приготовления 15 минут

Ингредиенты

2 банки морской капусты (400 г)

1 небольшая банка горошка

3 ст. л. риса

1 репчатый лук

2 ст. л. растительного масла

по вкусу зелень

по вкусу соль

Как приготовить:

1. Рис отвариваем в большом количестве воды до готовности, промываем холодной водой и откидываем на дуршлаг. Консервированную морскую капусту (водоросли) слегка отжимаем и выкладываем в миску.

2. Добавляем в водоросли подготовленный рис (у меня он длиннозерный, можно заменить на круглый).

3. У консервированного горошка сливаем жидкость и отправляем в миску (вес горошка 130 г).

4. Лук (у меня красный) измельчаем перьями или полукольцами и выкладываем в миску.

5. Дополняем все большим количеством зелени (укроп, петрушка и зеленый лук).

6. Поливаем все нерафинированным подсолнечным маслом (добавит прекрасный вкус и аромат), немного солим, перемешиваем и салат из морских водорослей готов.

Фоторецепт приготовления салата с морской капустой:





























Салат из морской капусты и риса сразу подаем на стол.

Салат получается сочным, с легким хрустом, сытным с отличным ароматом и вкусом.

Приятного аппетита!!!