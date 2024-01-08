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Легкий и вкусный куриный суп с клецками (+ волшебно вкусный рецепт клецок)!
Обильные застолья в новогоднюю ночь, семейные праздничные обеды 1 января прошли, и мне кажется, уже обязательно нужно сделать на обед лёгкий, вкусный супчик. Я сегодня буду делать суп на курином бульоне с клёцками. Хочу рассказать вам как и из чего я делаю клёцки, чтобы суп получился «волшебно» вкусный.
Фоторецепт приготовления супа с клецками:
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Наш суп готов. Клецки в нем получились вкусные, со специями, нежные.
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Супы,окрошки,холодники
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