Обильные застолья в новогоднюю ночь, семейные праздничные обеды 1 января прошли, и мне кажется, уже обязательно нужно сделать на обед лёгкий, вкусный супчик. Я сегодня буду делать суп на курином бульоне с клёцками. Хочу рассказать вам как и из чего я делаю клёцки, чтобы суп получился «волшебно» вкусный.

Потребуется:

2 л бульона (у меня куриный)

6 - 8 шт среднего размера картофеля (500 гр)

1 луковица (100 гр)

0,5 моркови (100 гр)

30 - 50 гр сливочного масла

Небольшой пучок зелени

✔️Клецки:

1 яйцо

1 ст ложка молока

2 ст ложки с небольшим верхом муки

Щепотка соли

Щепотка молотой смеси перцев

0,5 ч ложки сушёного чеснока

Как приготовить быстрый и вкусный суп с клецками:

1. В закипевший куриный бульон выкладываем картофель, нарезанный кубиками или соломкой. У меня сегодня хороший куриный бульон, поэтому зажарку я не делаю, чтобы не испортить вкус бульона вкусом жареного лука. Поэтому сразу, вместе с картофелем выкладываем в кастрюлю мелко нарезанный лук и тертую на крупной тёрке морковь.

2. Пока варится картофель, делаем клецки. В миску вбиваем яйцо, выливаем 1 ст ложку молока, добавляем щепотку соли, молотой смеси перцев и полчайной ложки сушёного чеснока. Эти добавки сделают наши клецки вкусными, а не пресными.

3. Добавляем муку и размешиваем. Тесто должно получиться как на густые оладьи.

Перекладываем тесто в полиэтиленовый пакет, чтобы в дальнейшем нам легче было сделать клецки.

4. Когда картофель практически сварится, добавляем в суп клецки. Для этого отрезаем у пакета маленький кончик и через получившееся отверстие порционно выдавливаем клецки в суп. 5. В самом конце приготовления добавляем в суп небольшой кусочек сливочного масла (если не делали зажарку, но это не обязательно), солим суп по вкусу и высыпаем в него мелко нарезанную зелень. Как только суп начинает закипать с зеленью, выключаем плиту. 6. Наш суп готов. Клецки в нем получились вкусные, со специями, нежные.

Фоторецепт приготовления супа с клецками:



2.





3.





4.



Наш суп готов. Клецки в нем получились вкусные, со специями, нежные.