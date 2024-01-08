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Легкий и вкусный куриный суп с клецками (+ волшебно вкусный рецепт клецок)!

Понедельник, 08 Января 2024 г. 08:15 + в цитатник

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Обильные застолья в новогоднюю ночь, семейные праздничные обеды 1 января прошли, и мне кажется, уже обязательно нужно сделать на обед лёгкий, вкусный супчик. Я сегодня буду делать суп на курином бульоне с клёцками. Хочу рассказать вам как и из чего я делаю клёцки, чтобы суп получился «волшебно» вкусный. 

Потребуется:
 
2 л бульона (у меня куриный)
 
 6 - 8 шт среднего размера картофеля (500 гр)
 
 1 луковица (100 гр) 
 
0,5 моркови (100 гр) 
 
30 - 50 гр сливочного масла 
 
Небольшой пучок зелени
 
 ✔️Клецки: 
 
1 яйцо 
 
1 ст ложка молока 
 
2 ст ложки с небольшим верхом муки 
 
Щепотка соли 
 
Щепотка молотой смеси перцев 
 
0,5 ч ложки сушёного чеснока
 
Как приготовить быстрый и вкусный суп с клецками:
 
1. В закипевший куриный бульон выкладываем картофель, нарезанный кубиками или соломкой. У меня сегодня хороший куриный бульон, поэтому зажарку я не делаю, чтобы не испортить вкус бульона вкусом жареного лука. Поэтому сразу, вместе с картофелем выкладываем в кастрюлю мелко нарезанный лук и тертую на крупной тёрке морковь.
 
2. Пока варится картофель, делаем клецки. В миску вбиваем яйцо, выливаем 1 ст ложку молока, добавляем щепотку соли, молотой смеси перцев и полчайной ложки сушёного чеснока. Эти добавки сделают наши клецки вкусными, а не пресными.
 
3. Добавляем муку и размешиваем. Тесто должно получиться как на густые оладьи. 
 
Перекладываем тесто в полиэтиленовый пакет, чтобы в дальнейшем нам легче было сделать клецки.
 
4. Когда картофель практически сварится, добавляем в суп клецки. Для этого отрезаем у пакета маленький кончик и через получившееся отверстие порционно выдавливаем клецки в суп.
 
5. В самом конце приготовления добавляем в суп небольшой кусочек сливочного масла (если не делали зажарку, но это не обязательно), солим суп по вкусу и высыпаем в него мелко нарезанную зелень. Как только суп начинает закипать с зеленью, выключаем плиту.
 
6. Наш суп готов. Клецки в нем получились вкусные, со специями, нежные.

Фоторецепт приготовления супа с клецками:

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 Наш суп готов. Клецки в нем получились вкусные, со специями, нежные.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Супы,окрошки,холодники
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