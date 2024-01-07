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Вкуснейший праздничный салат с курицей, черносливом и корейской морковью!

Воскресенье, 07 Января 2024 г. 08:03 + в цитатник

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Готовлю его на каждый Новый год, ни разу еще не пропустила. Это как у многих оливье - должен быть на столе. И всегда салат вызывает вопросы у гостей, кто пробует впервые. В ингредиентах ничего необычного, но отгадывает их не каждый. Салатик нежный и яркий одновременно. Все в нем сочетается отлично, хоть и необычно. Острая корейская морковка, сладкий чернослив, курица - это основное. Остальное расскажу дальше.

Ингредиенты:
 
Вареное куриное филе - 200 гр
Острая корейская морковь - 100 гр
Чернослив без косточек - 120 гр
Болгарский перец - 100 гр
Грецкие орехи - 50 гр
Чеснок - 2 зубчика
Тертый сыр - 80 гр
Сметана 15% - 1,5 ст.л.
Майонез - 2,5 ст.л.
Соль и перец - по вкусу
 
 
Как приготовить:
 
Режу острую морковь по-корейски. Не так, чтобы мелко, кусочками примерно по 2 см. Режу чернослив. Тоже не мельчу, а так, чтобы кусочки ощущались. Чернослив у меня всегда мягкий. Его не вымачиваю.
 
Дальше вареное куриное филе. Кстати, хочу вот попробовать сделать с копченой курицей. Мо-моему, должно быть неплохо. Теперь болгарский перец. Беру красный. Он сочный и мясистый.
 
Крупно тру хороший твердый сыр. Ножом измельчаю грецкие орехи. Выдавливаю чеснок.
 
Заправляю сметаной и майонезом одновременно. Так лучше всего. Солю и перчу, если нужно. Перемешиваю и все готово.

Фоторецепт приготовления салата с курицей, черносливом и корейской морковью:

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Когда салат немного постоит, он становится не таким острым и резким, как кажется сначала. В общем, получается изумительный. В нем и острота от морковки, и сладость от чернослива, и сочность от болгарского перчика. Орешки для экзотики, чеснок для яркости. Сыр все связывает, а сметана для нежности.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  

Процитировано 12 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 07 Января 2024 г. 11:18 (ссылка)
Спасибо.
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 08 Января 2024 г. 12:40 (ссылка)
БлагоДарю.
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