Готовлю его на каждый Новый год, ни разу еще не пропустила. Это как у многих оливье - должен быть на столе. И всегда салат вызывает вопросы у гостей, кто пробует впервые. В ингредиентах ничего необычного, но отгадывает их не каждый. Салатик нежный и яркий одновременно. Все в нем сочетается отлично, хоть и необычно. Острая корейская морковка, сладкий чернослив, курица - это основное. Остальное расскажу дальше.

Ингредиенты:

Вареное куриное филе - 200 гр

Острая корейская морковь - 100 гр

Чернослив без косточек - 120 гр

Болгарский перец - 100 гр

Грецкие орехи - 50 гр

Чеснок - 2 зубчика

Тертый сыр - 80 гр

Сметана 15% - 1,5 ст.л.

Майонез - 2,5 ст.л.

Соль и перец - по вкусу

Как приготовить:

Режу острую морковь по-корейски. Не так, чтобы мелко, кусочками примерно по 2 см. Режу чернослив. Тоже не мельчу, а так, чтобы кусочки ощущались. Чернослив у меня всегда мягкий. Его не вымачиваю.

Дальше вареное куриное филе. Кстати, хочу вот попробовать сделать с копченой курицей. Мо-моему, должно быть неплохо. Теперь болгарский перец. Беру красный. Он сочный и мясистый.

Крупно тру хороший твердый сыр. Ножом измельчаю грецкие орехи. Выдавливаю чеснок.

Заправляю сметаной и майонезом одновременно. Так лучше всего. Солю и перчу, если нужно. Перемешиваю и все готово.

Фоторецепт приготовления салата с курицей, черносливом и корейской морковью:





















Когда салат немного постоит, он становится не таким острым и резким, как кажется сначала. В общем, получается изумительный. В нем и острота от морковки, и сладость от чернослива, и сочность от болгарского перчика. Орешки для экзотики, чеснок для яркости. Сыр все связывает, а сметана для нежности.