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Вкуснейший праздничный салат с курицей, черносливом и корейской морковью!
Готовлю его на каждый Новый год, ни разу еще не пропустила. Это как у многих оливье - должен быть на столе. И всегда салат вызывает вопросы у гостей, кто пробует впервые. В ингредиентах ничего необычного, но отгадывает их не каждый. Салатик нежный и яркий одновременно. Все в нем сочетается отлично, хоть и необычно. Острая корейская морковка, сладкий чернослив, курица - это основное. Остальное расскажу дальше.
Фоторецепт приготовления салата с курицей, черносливом и корейской морковью:
Когда салат немного постоит, он становится не таким острым и резким, как кажется сначала. В общем, получается изумительный. В нем и острота от морковки, и сладость от чернослива, и сочность от болгарского перчика. Орешки для экзотики, чеснок для яркости. Сыр все связывает, а сметана для нежности.
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|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
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