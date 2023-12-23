«Прага» – классический салат эпохи СССР (не понимаю, почему его несправедливо забыли, по-моему, он вкуснее «Оливье»)

Этот легкий и вкусный салат, приготовленный в слоеном виде, порадует даже самых требовательных гурманов. Несмотря на то, что некоторые ингредиенты (горошек, яйца, морковь, огурцы) могут напомнить оливье, в этот рецепт добавлены куриное мясо и чернослив для придания уникального вкуса и неповторимого аромата. Если вы не любите маринованный лук, его легко можно исключить. Я смело утверждаю, что этот салат не только не уступает народно любимому оливье, но и превосходит его в интересности. В любом случае, этот салат стоит вашего внимания.

Ингредиенты: куриное филе – 1 шт. зеленый консервированный горошек – 0,5 банки; яйца куриные – 2 шт. морковь – 1 шт. лук репчатый (по желанию) – 1 шт. огурцы маринованные – 2 шт. чернослив – 100 г майонез – для заправки Маринад для лука (по желанию): кипяток – 150 мл уксус – 1 ст.л. сахар – 1 ч.л. соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления салата "Прага":

Перед подачей салата необходимо подготовить все ингредиенты заблаговременно. Сварите яйца вкрутую, приготовьте куриное филе, отварив его в подсоленной воде до полной готовности (можно добавить лаврушку и душистый перец). Отварите морковь в ее кожуре, а затем очистите ее.

При использовании лука в салате, мелко нарежьте луковицу и поместите ее в миску. Добавьте соль, сахар и уксус. Залейте кипятком (150 мл) и оставьте мариноваться.

Салат может быть собран в большом салатнике или порционно при помощи формовочного кольца, как я сделал в данном случае. Таким образом, первым слоем будет отварное куриное филе, нарезанное небольшими кубиками. Каждый слой в дальнейшем следует смазать майонезом, включая и первый слой.

Минут через 10-15 маринад с лука можно слить и выложить его следующим слоем. Снова майонез.

Огурцы нарезаем кубиком или соломкой, кладем поверх лука. Если кожура сильно жесткая, её лучше срезать.

Следующими выкладываем вареные яйца, измельченные кубиками + майонезная сеточка.

Вареную морковь режем кубиком и кладем новым слоем. Поливаем майонезом.

Далее – зеленый горошек.

В самом конце добавляем чернослив. Нарезаем его небольшими кусочками. Если у вас сухофрукты твердые, предварительно запариваем в кипятке.

Сверху также украшаем салат майонезом. Отправляем в холодильник пропитываться, как минимум на пару часов.

Пошаговый фоторецепт приготовления салата Прага:



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Приятного аппетита!