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Несправедливо забытый рецепт салата "Прага", который в советских ресторанах он был самым дорогим в меню!

Суббота, 23 Декабря 2023 г. 11:33 + в цитатник

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«Прага» – классический салат эпохи СССР (не понимаю, почему его несправедливо забыли, по-моему, он вкуснее «Оливье»)
 
Этот легкий и вкусный салат, приготовленный в слоеном виде, порадует даже самых требовательных гурманов. Несмотря на то, что некоторые ингредиенты (горошек, яйца, морковь, огурцы) могут напомнить оливье, в этот рецепт добавлены куриное мясо и чернослив для придания уникального вкуса и неповторимого аромата. Если вы не любите маринованный лук, его легко можно исключить. Я смело утверждаю, что этот салат не только не уступает народно любимому оливье, но и превосходит его в интересности. В любом случае, этот салат стоит вашего внимания.
 

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.
 
зеленый консервированный горошек – 0,5 банки;
 
яйца куриные – 2 шт.
 
морковь – 1 шт.
 
лук репчатый (по желанию) – 1 шт.
 
огурцы маринованные – 2 шт.
 
чернослив – 100 г
 
майонез – для заправки
 
Маринад для лука (по желанию):
 
кипяток – 150 мл
 
уксус – 1 ст.л.
 
сахар – 1 ч.л.
 
соль – 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления салата "Прага":

Перед подачей салата необходимо подготовить все ингредиенты заблаговременно. Сварите яйца вкрутую, приготовьте куриное филе, отварив его в подсоленной воде до полной готовности (можно добавить лаврушку и душистый перец). Отварите морковь в ее кожуре, а затем очистите ее.
 
При использовании лука в салате, мелко нарежьте луковицу и поместите ее в миску. Добавьте соль, сахар и уксус. Залейте кипятком (150 мл) и оставьте мариноваться.
 
Салат может быть собран в большом салатнике или порционно при помощи формовочного кольца, как я сделал в данном случае. Таким образом, первым слоем будет отварное куриное филе, нарезанное небольшими кубиками. Каждый слой в дальнейшем следует смазать майонезом, включая и первый слой.
 
Минут через 10-15 маринад с лука можно слить и выложить его следующим слоем. Снова майонез.
Огурцы нарезаем кубиком или соломкой, кладем поверх лука. Если кожура сильно жесткая, её лучше срезать.
Следующими выкладываем вареные яйца, измельченные кубиками + майонезная сеточка.
 
Вареную морковь режем кубиком и кладем новым слоем. Поливаем майонезом.
 
Далее – зеленый горошек.
 
В самом конце добавляем чернослив. Нарезаем его небольшими кусочками. Если у вас сухофрукты твердые, предварительно запариваем в кипятке.
 
Сверху также украшаем салат майонезом. Отправляем в холодильник пропитываться, как минимум на пару часов.

Пошаговый фоторецепт приготовления салата Прага:

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Приятного аппетита!

 

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
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